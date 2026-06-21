Tesla otopilotu yine trajediye yol açtı: Texas'ta elektrikli araç eve daldı

ABD'nin Texas eyaletinin Katy şehrinde, bir Tesla elektrikli aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Otopilot sisteminin kontrolünde olan araç, yüksek hızla yoldan çıkarak bir konuta çarptı ve olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Elon Musk liderliğindeki şirketin otonom teknolojilerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor. .

Harris İlçesi şerif ofisinin verilerine göre olay Cuma günü saat 20:00 sularında gerçekleşti. Tesla Model 3 marka elektrikli aracın sürücüsü Michael Butler, sürüş sırasında otonom sürüş fonksiyonunu kullandığını doğruladı. Ancak sistem aniden kontrolü kaybetti ve araç yüksek hızla yol kenarındaki tuğla bir evin duvarını yıkarak içeri girdi.

Çarpışmanın şiddeti o kadar yüksekti ki, bina içinde bulunan Avila soyadlı kadın ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan hava ambulansı yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kadın hayatını kaybetti. Bu durum, teknolojik bir arızanın insan hayatına mal olduğu bir başka acı örneği oldu.

Soruşturma ve teknik inceleme

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Tesla'nın sakin bir sokakta hız sınırının çok üzerinde hareket ettiği görülüyor. Çarpışma sonucunda sadece can kaybı yaşanmakla kalmadı, aynı zamanda konuta da ciddi maddi zarar verildi. ixbt.com'un haberine göre, sürücü de çeşitli derecelerde yaralanmalar nedeniyle tıbbi yardım aldı.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, sürücü Michael Butler'ın kanında alkol veya uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Sürücü soruşturma ile aktif olarak iş birliği yapıyor ve ifade veriyor. Şu an için sürücüye karşı resmi bir suçlama yöneltilmedi, ancak kolluk kuvvetleri kazanın nedenlerini derinlemesine incelemeye devam ediyor.

Uzmanlar şu anda Tesla otopilot sisteminin o anki durumunu ve engeli neden tespit edemediğini inceliyor. Bu tür vakalar, özellikle Tesla modelleri gibi elektrikli araçların hızla girdiği pazarlardaki sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırıyor. Otopilot sistemi ne kadar mükemmel görünürse görünsün, uzmanlar tarafından tam güvenlik garantisi vermediği defalarca vurgulanıyor.

Tesla henüz bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) de bu kaza hakkında ayrı bir inceleme başlatması bekleniyor. Bu tür teknolojik arızalar, şirketin hisse fiyatlarını ve markanın güvenilirlik reytingini olumsuz etkileyebilir.