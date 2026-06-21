Deniz taşımacılığında devrim: BeHydro 3630 beygir gücünde hidrojen motoru tanıttı

Gemi inşa ve ağır mühendislik alanında çevre dostu teknolojilere geçiş yolunda dev bir adım atıldı. BeHydro tarafından geliştirilen ve sadece hidrojen yakıtıyla çalışan yeni deniz motoru, uluslararası Lloyd’s Register klasifikasyon toplumunun Type Approval sertifikasını aldı. Bu keşif, taşımacılık sektöründe karbon nötrlüğe ulaşma yolundaki en önemli başarılardan biri olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazın temel özelliği, tek yakıt kaynağı olarak hidrojeni kullanmasıdır. Birçok hibrit sistemin aksine, BeHydro motoru karışımı ateşlemek için dizel veya diğer fosil yakıtlara ihtiyaç duymaz. Bu da gemi tasarımının önemli ölçüde basitleştirilmesini ve gemideki yardımcı sistemlerin sayısının azaltılmasını sağlar.

Teknik özellikler ve güç

ixbt.com verilerine göre, sertifikalı motor serisi 900 ile 2670 kW (yaklaşık 1224 ile 3630 beygir gücü) arasında bir güce sahiptir. Bu değerler, cihazın sadece gemilerin ana tahrik gücü olarak değil, aynı zamanda büyük elektrik jeneratörleri için bir sürücü olarak da kullanılmasına olanak tanır. Projenin başarısı, güvenlik ve güvenilirlik konusundaki katı uluslararası gereksinimleri tamamen karşılamasıyla onaylanmıştır.

Ekolojik açıdan bu teknoloji rakipsizdir. Motor, çalışma sırasında atmosfere karbondioksit (CO2), azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx) veya kurum partikülleri salmaz. Çevreye salınan gazlar sadece su buharı ve temiz havadan oluşur, bu da deniz ekosisteminin korunmasında kritik bir öneme sahiptir.

Nadir malzemeler olmadan sürdürülebilir üretim

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, motorun üretiminde günümüzde kıtlaşan ve değerli kabul edilen lityum, kobalt, platin ve nadir toprak elementlerinin kullanılmamış olmasıdır. Bu durum, üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına ve hammadde tedarik zincirindeki jeopolitik risklerden bağımsız olunmasına yardımcı olur.

Geliştiricilerin belirttiğine göre, BeHydro motorları hidrojen içindeki küçük karışımlara karşı da dayanıklıdır ve çok yüksek düzeyde saflık gerektirmez. Bu da yakıt tedarik sürecini kolaylaştırır. Cihazın uygulama alanı sadece gemi inşa ile sınırlı değildir:

Demiryolu taşımacılığı (lokomotifler);

Sabit enerji sistemleri;

Endüstriyel işletmelerin otonom elektrik enerjisi ile sağlanması;

Büyük yük gemileri ve feribotlar.

Özbekistan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan ülkeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte özellikle demiryolu taşımacılığı ve endüstriyel enerjinin modernizasyonunda ilgi çekebilir. BeHydro projesi, ağır sanayinin tamamen "yeşil" enerjiye geçirmesinin imkansız olmadığını pratikte kanıtladı.