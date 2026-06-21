Polymarket'in sahte bahis videoları için bloggerlara ödeme yaptığı ortaya çıktı

Tahmin piyasaları alanında lider olarak kabul edilen Polymarket platformu, itibarını artırmak ve kullanıcı çekmek amacıyla şüpheli pazarlama yöntemleri kullandığı iddiasıyla suçlanıyor. Wall Street Journal tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarına göre şirket, içerik üreticilerine sahte kazançların ve büyük miktardaki bahislerin yer aldığı videoları yaymaları için ödeme yaptı. Bu durum, dijital finans piyasalarında şeffaflık ve etik meselelerini bir kez daha gündeme taşıdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Yayın analistleri, Polymarket ile ilgili 1100'den fazla videoyu ve şirketin bloggerlara gönderdiği talimatları inceledi. Belirlendiğine göre, birçok videoda platformun "neredeyse mükemmel bir kopyası" olan demo siteler kullanılmış. Bu kopyalarda gösterilen işlem uygulamaları ve büyük kazançlar aslında mevcut değilken, izleyicide gerçek gelir algısı yaratmaya hizmet etmiş.

Soruşturmada, bu içeriklerin bir pazarlama yüklenicisi tarafından yönetilen özel bir "sosyal medya ordusu" aracılığıyla yapay olarak popüler hale getirildiği belirtiliyor. En önemlisi, Polymarket bloggerlardan bu videoların reklam olduğunu ve şirketten ödeme aldıklarını açıklamamalarını talep etmiş. Ancak gazeteciler sorular sormaya başlayınca, bazı yazarlar profillerine "Polymarket ortağı" ibaresini eklemek zorunda kalmış.

Pazarlama stratejisi ve kullanıcı güveni

Bu yılın Mart ayına kadar Polymarket ile iş birliği yapan öğrenci ve içerik üreticisi Razeen Khan, durumu fast food reklamlarına benzetti. Onun sözlerine göre, reklam filmlerinde burgerlerin gerçekte olduğundan daha güzel gösterildiği gibi, onlar da platformdaki süreçleri sadece daha çekici şekilde yorumladılar. Ancak uzmanlar, finans ve bahis piyasalarında bu yaklaşımın tüketicileri yanıltmak olarak değerlendirildiğini vurguluyor.

Özbekistanlı kullanıcılar arasında da kripto para ve tahmin piyasalarına ilgi artarken, bu tür küresel tartışmalar dijital okuryazarlığın önemini gösteriyor. Sosyal medyadaki "kolay kazanç" vaat eden videoların arkasında genellikle büyük pazarlama kampanyalarının olabileceği unutulmamalıdır. Polymarket gibi platformlar ABD'de sıkı denetim altında olsa da, küresel izleyici üzerindeki etkileri önemli ölçüde devam etmektedir.

Şu anda Polymarket yönetimi bu durumla ilgili resmi bir açıklama yaparak, şirketin "net, adil ve şeffaf piyasaları savunucusu" olduğunu bildirdi. Ayrıca şirket, tüm reklam içeriklerini yeniden incelemeyi ve denetimden geçirmeyi planlıyor. Bu olay, tahmin piyasaları ve kripto projeleri için düzenleyici kurumlar tarafından yeni kısıtlamaların getirilmesine neden olabilir.