Big Tech Algoritmaları İnsan Bilincini Nasıl Yönetiyor: Yeni Araştırma Sonuçları

·31·Teknoloji
Big Tech Algoritmaları İnsan Bilincini Nasıl Yönetiyor: Yeni Araştırma Sonuçları

Modern teknoloji devleri sadece kullanıcılar hakkında veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda onların dünya görüşlerini ve karar verme süreçlerini de fark edilmez bir şekilde şekillendiriyor. Amsterdam Üniversitesi medya araştırmacısı Björn Beynon tarafından yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, Big Tech şirketlerinin insanın kendisini nasıl algıladığı üzerinde ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmaya göre; Google, Meta, Microsoft, Amazon ve Apple gibi şirketlerin oluşturduğu ekosistemler, arama sorguları, satın almalar ve izlenen videolar aracılığıyla elde edilen verileri kullanarak kullanıcı davranışlarını tahmin ediyor. Ancak bu süreç sadece tahminle sınırlı kalmayıp, kişinin hangi haberleri okuyacağını, hangi reklama dikkat edeceğini ve hangi bildirimleri alacağını belirleyerek seçimlerini doğrudan etkiliyor.

Beynon çalışmasında "veri öznesi" kavramını tanıtıyor. Bu, hayatını dijital göstergeler kümesine dönüştürmüş, platform sinyallerine tepki vermeye alışmış ancak yine de kendisini tamamen bağımsız sayan modern insandır. Algoritmik profiller zamanla kişinin gerçek kimliği olarak kabul edilmeye başlanıyor ve onun gelecekteki olasılıklarını ve bilgi edinme sınırlarını belirliyor.

Dijital ortam aracılığıyla yönetim yöntemleri

Platformların etkisi genellikle çok gizli bir şekilde gerçekleştirilir. Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve hoparlörler kullanıcıya doğrudan emir vermez. Bunun yerine, arayüz tasarımı ve "kolay" öneriler aracılığıyla insanı belirli bir eyleme yönlendirirler. Bu durum, dijital toplumda güç mekanizmasının değiştiğine işaret ediyor: Kontrol artık yasaklarla değil, karar verilen dijital ortamın değiştirilmesiyle sağlanıyor.

Bilim insanı, sonuçlarını doğrulamak için bir yıl boyunca Hollanda'daki komplo teorisi yanlıları ve Fediverse gibi merkeziyetsiz ağ kullanıcıları dahil olmak üzere çeşitli gruplar arasında saha araştırmaları yürüttü. Elde edilen verilere göre, kişiselleştirilmiş bilgi ortamı insanın mevcut görüşlerini daha da güçlendirerek toplumda birbirleriyle kesişmeyen farklı "gerçeklerin" oluşmasına neden oluyor.

Araştırmada, gizlilik meselesinin sorunun sadece bir parçası olduğu belirtiliyor. Asıl mesele, dijital altyapının toplumu, siyasi katılımı ve günlük ilişkileri nasıl değiştirdiğidir. Hayatımızın büyük bir kısmının sayılı şirkete ait platformlar içinde geçmesi, teknoloji meselelerini demokrasi ve kişisel otonomi meseleleriyle aynı sıraya koyuyor.

Bununla birlikte araştırma, alternatif yolların da mevcut olduğunu gösterdi. Fediverse gibi topluluklar, kullanıcı verilerini toplamak ve reklamdan gelir elde etmek yerine şeffaflığı ve kolektif yönetimi ön plana çıkaran platformlarla deneyler yapıyor. Bu da gelecekte Big Tech etkisinden uzak bir dijital ortam yaratma imkanının olduğunu anlamlandırıyor.

Big TechAlgoritmalarGoogleMetaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Güvenliği İçin Ay'ın Bir Kalkan Olarak Kullanılması ÖnerildiDünya Güvenliği İçin Ay'ın Bir Kalkan Olarak Kullanılması ÖnerildiBugün, 22:59Polymarket'in sahte bahis videoları için bloggerlara ödeme yaptığı ortaya çıktıPolymarket'in sahte bahis videoları için bloggerlara ödeme yaptığı ortaya çıktıBugün, 21:59Yapay Zeka Patlaması Güney Kore'de Enflasyonu HızlandırabilirYapay Zeka Patlaması Güney Kore'de Enflasyonu HızlandırabilirBugün, 21:55Deniz taşımacılığında devrim: BeHydro 3630 beygir gücünde hidrojen motoru tanıttıDeniz taşımacılığında devrim: BeHydro 3630 beygir gücünde hidrojen motoru tanıttıBugün, 21:22Dassault Falcon 10X ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İş havacılığında yeni bir dönemDassault Falcon 10X ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İş havacılığında yeni bir dönemBugün, 20:50Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?Bugün, 20:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı