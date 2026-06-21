Big Tech Algoritmaları İnsan Bilincini Nasıl Yönetiyor: Yeni Araştırma Sonuçları

Modern teknoloji devleri sadece kullanıcılar hakkında veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda onların dünya görüşlerini ve karar verme süreçlerini de fark edilmez bir şekilde şekillendiriyor. Amsterdam Üniversitesi medya araştırmacısı Björn Beynon tarafından yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, Big Tech şirketlerinin insanın kendisini nasıl algıladığı üzerinde ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmaya göre; Google, Meta, Microsoft, Amazon ve Apple gibi şirketlerin oluşturduğu ekosistemler, arama sorguları, satın almalar ve izlenen videolar aracılığıyla elde edilen verileri kullanarak kullanıcı davranışlarını tahmin ediyor. Ancak bu süreç sadece tahminle sınırlı kalmayıp, kişinin hangi haberleri okuyacağını, hangi reklama dikkat edeceğini ve hangi bildirimleri alacağını belirleyerek seçimlerini doğrudan etkiliyor.

Beynon çalışmasında "veri öznesi" kavramını tanıtıyor. Bu, hayatını dijital göstergeler kümesine dönüştürmüş, platform sinyallerine tepki vermeye alışmış ancak yine de kendisini tamamen bağımsız sayan modern insandır. Algoritmik profiller zamanla kişinin gerçek kimliği olarak kabul edilmeye başlanıyor ve onun gelecekteki olasılıklarını ve bilgi edinme sınırlarını belirliyor.

Dijital ortam aracılığıyla yönetim yöntemleri

Platformların etkisi genellikle çok gizli bir şekilde gerçekleştirilir. Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve hoparlörler kullanıcıya doğrudan emir vermez. Bunun yerine, arayüz tasarımı ve "kolay" öneriler aracılığıyla insanı belirli bir eyleme yönlendirirler. Bu durum, dijital toplumda güç mekanizmasının değiştiğine işaret ediyor: Kontrol artık yasaklarla değil, karar verilen dijital ortamın değiştirilmesiyle sağlanıyor.

Bilim insanı, sonuçlarını doğrulamak için bir yıl boyunca Hollanda'daki komplo teorisi yanlıları ve Fediverse gibi merkeziyetsiz ağ kullanıcıları dahil olmak üzere çeşitli gruplar arasında saha araştırmaları yürüttü. Elde edilen verilere göre, kişiselleştirilmiş bilgi ortamı insanın mevcut görüşlerini daha da güçlendirerek toplumda birbirleriyle kesişmeyen farklı "gerçeklerin" oluşmasına neden oluyor.

Araştırmada, gizlilik meselesinin sorunun sadece bir parçası olduğu belirtiliyor. Asıl mesele, dijital altyapının toplumu, siyasi katılımı ve günlük ilişkileri nasıl değiştirdiğidir. Hayatımızın büyük bir kısmının sayılı şirkete ait platformlar içinde geçmesi, teknoloji meselelerini demokrasi ve kişisel otonomi meseleleriyle aynı sıraya koyuyor.

Bununla birlikte araştırma, alternatif yolların da mevcut olduğunu gösterdi. Fediverse gibi topluluklar, kullanıcı verilerini toplamak ve reklamdan gelir elde etmek yerine şeffaflığı ve kolektif yönetimi ön plana çıkaran platformlarla deneyler yapıyor. Bu da gelecekte Big Tech etkisinden uzak bir dijital ortam yaratma imkanının olduğunu anlamlandırıyor.