Kahve Atıklarından Yüksek Kaliteli Yakıt: Güney Kore'de Yeni Teknoloji Geliştirildi

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Kahve Atıklarından Yüksek Kaliteli Yakıt: Güney Kore'de Yeni Teknoloji Geliştirildi

Güney Kore Jeofanlar ve Mineral Kaynakları Enstitüsü (KIGAM) bilim insanları, kahve atıklarını sadece 90 saniye içinde yüksek enerjili yakıta dönüştüren benzersiz bir yöntem geliştirdi. Bu keşfin, biyokütle işlemedeki en maliyetli ve karmaşık süreç olan hammaddenin ön kurutma aşamasını tamamen devre dışı bıraktığı için atık geri dönüşüm alanında devrim niteliğinde bir adım olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan bilgilere göre, yeni teknolojinin temelini plazma pirolizi (Flame Plasma Pyrolysis) sistemi oluşturuyor. Bu yöntemle, nem oranı yüksek kahve atıkları, özellik bakımından en kaliteli kömür türü olarak kabul edilen antrasite yakın bir biyokömüre dönüştürülüyor. Normalde biyokütledeki nem işleme sürecini zorlaştırsa da Koreli mühendisler bu engeli etkili bir çözümle ortadan kaldırdı.

"Patlamış mısır etkisi" ve teknolojik süreç

Araştırmacılar 800–900 °C sıcaklıktaki plazma alevini kullandılar. İlginç olan şu ki, bu süreçte nem engel olmak yerine yardımcı bir rol oynuyor. Yüksek sıcaklıktaki ortama giren kahve partikülleri içindeki su anında buhara dönüşüyor ve iç basınç malzemeyi adeta patlatıyor. Bilim insanları bunu "patlamış mısır etkisi" olarak adlandırıyor. Sonuç olarak malzeme yapısı hızla bozularak gözenekli bir hale geliyor ve kısa sürede karbonlu bir yakıta dönüşüyor.

Elde edilen biyokömürün değerleri uzmanları şaşırttı. Yakma ısısı kilogram başına 29 MJ olarak gerçekleşti ki bu, sıradan kahve atığından üç kat daha yüksektir. Ayrıca, malzeme içeriğindeki saf karbon miktarı yüzde 15,6'dan yüzde 46,2'ye, yani yaklaşık üç katına çıktı.

Ekolojik açıdan da bu yöntem oldukça verimli. Plazma işleme sürecinde kükürt bileşikleri tamamen yok oluyor, bu da yakıt yanarken atmosfere zararlı dioksit gazlarının salınmasını önlüyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla duman ve reçine miktarı da önemli ölçüde azalıyor.

Geniş kapsamlı olanaklar

Yeni teknolojinin temel avantajı hızıdır. Karşılaştırmak gerekirse: Biyokütle işlemenin diğer yöntemleri 30 dakikadan 6 saate kadar zaman gerektirirken, KIGAM cihazı bu görevi 2 dakikadan kısa sürede tamamlıyor. Bu da endüstriyel ölçekte enerji ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Bilim insanları, elde edilen ürünün sadece yakıt olarak kullanmakla sınırlı kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Yüksek gözeneklilik özelliği sayesinde bu biyokömür şu amaçlarla da kullanılabilir:

  • Aktif karbon üretimi;
  • Endüstriyel sorbentlerin oluşturulması;
  • Su ve hava temizleme için filtrasyon sistemleri.

Proje sahiplerine göre, bu yöntem sadece kahve değil, diğer gıda atıkları, tarımsal kalıntılar ve hatta atık su çamurlarının geri dönüştürülmesinde de uygulanabilir. Bu durum, gelecekte şehir çöplüklerinin faydalı enerji kaynaklarına dönüştürülmesine hizmet edecektir.

TeknolojiEkolojiEnerjiKahveGüney Kore
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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