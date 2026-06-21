Figure AI şirketinde robot sayısı ilk kez insan sayısını geçti

·1·Teknoloji
Figure AI şirketinde robot sayısı ilk kez insan sayısını geçti

ABD'nin robotik alanındaki öncü girişimlerinden biri olan Figure AI, faaliyetlerinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Şirketin CEO'su Brett Adcock tarafından sunulan rapora göre, işletmede faaliyet gösteren insansı robotların sayısı ilk kez kadrodaki çalışan sayısını aştı. Bu olay, teknoloji dünyasında AI ve otomasyonun ne kadar hızlı geliştiğini gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Brett Adcock, X sosyal medya hesabında "insanlar ve robotlar" dinamiğini yansıtan özel bir grafik paylaştı. ixbt.com verilerine göre, 2025 yılının başına kadar şirketteki robot sayısı sıfıra yakındı. Ancak kısa sürede üretim hızı keskin bir şekilde artarak 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla robot sayısı yaklaşık 740'a ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde şirket çalışanlarının sayısı 650–660 kişi civarındaydı.

Otomasyonun yeni aşaması

Figure AI yönetimi, bu eğilimin geçici olmadığını ve robotlaşma hızının yavaşlama belirtileri göstermediğini vurguluyor. Adcock tarafından paylaşılan fotoğraflarda, onlarca insansı robotun özel konteynerlere yerleştirildiği ve kullanıma hazır hale getirildiği görülüyor. "Power On" (Gücü Aç) notuyla paylaşılan bu materyaller, robotların kitlesel test aşamasına veya müşterilere teslimat aşamasına geçtiğine işaret ediyor.

Şirket yakın zamanda Figure 03 modelini "insan makineye karşı" senaryosu üzerinden test etti. Paket ayıklama konusunda gerçekleştirilen yarışmada şu an için insan daha hızlı sonuçlar elde etmiş olsa da, Figure AI mühendisleri bunun insanın üstün olduğu son senaryolardan biri olduğunu belirtiyor. Yakın gelecekte AI algoritmalarının robotların hareketlerini daha hassas ve hızlı hale getirmesi bekleniyor.

Küresel iş gücü piyasasındaki değişimler

Figure AI'ın iç yapısındaki bu değişiklikler, küresel teknoloji piyasasındaki genel durumla uyumludur. Günümüzde Amazon ve Meta gibi devler, AI yatırımlarını artırırken geleneksel iş pozisyonlarını azaltmaya devam ediyor. Layoffs.fyi servisinin verilerine göre, sadece 2026 yılında on binlerce uzman, otomasyon ve ekonomik optimizasyon nedeniyle işini kaybetti.

Şu anda insansı robotlar pazarında rekabet oldukça kızışmış durumda. Figure AI şirketinin yanı sıra şu projeler de aktif olarak gelişiyor:

  • Tesla ve Optimus projesi;
  • Çinli Unitree ve Agibot şirketleri;
  • Boston Dynamics ve güncellenmiş Atlas modeli.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu teknolojik kaymalar büyük önem taşıyor. Kitlesel robotlaşma bölgemize biraz gecikmeli girse bile, üretim ve lojistik alanlarında verimliliği artırmak için bu tür sistemlere olan talebin gelecekte artması kaçınılmazdır. Figure AI deneyimi, robotların artık sadece laboratuvar prototipleri değil, işletmelerin temel iş gücü haline geldiğini gösteriyor.

Figure AIRobotikArtificial IntelligenceTeknolojiOtomasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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