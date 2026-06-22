OpenAI 2028'e Kadar Kişisel AGI Sistemi Başlatmayı Planlıyor

·43·Teknoloji
OpenAI 2028'e Kadar Kişisel AGI Sistemi Başlatmayı Planlıyor

Yapay zeka alanında lider şirket OpenAI, gelişiminin üçüncü aşamasına geçtiğini duyurdu. Bu stratejinin temel amacı, herkes için açık olan ve insan düzeyinde zekaya sahip kişisel bir asistan yaratmaktır. Bunun sadece basit bir chat-bot değil, kullanıcının iş, eğitim ve günlük yaşamında kalıcı bir ortağa dönüşecek bir sistem olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin dahili belgelerinde bu proje "kişisel AGI" (Artificial General Intelligence — genel yapay zeka) olarak adlandırılıyor. AGI kavramı genellikle laboratuvar ortamında soyut bir hedef olarak görülse de, OpenAI bunu kitlesel bir ürüne dönüştürmeyi amaçlıyor. Böyle bir sistem; kullanıcının planlama, yaratıcılık, araştırma yapma ve karar verme süreçlerinde hiçbir dış kısıtlama olmaksızın yardımcı olabilir.

Entelektüel Ortaklığın Yeni Dönemi

OpenAI stratejisine göre, yeni sistem kullanıcıyla olan etkileşim mantığını tamamen değiştirecek. Artık yapay zeka sadece istek üzerine cevap veren bir araç değil, insanın bilgi ve becerilerini genişleten kalıcı bir entelektüel ortak olarak ortaya çıkacak. Bu durum, kullanıcılar için eğitim ve profesyonel faaliyetlerde tamamen yeni fırsat kapıları açabilir.

Şirketin araştırma ufuklarına göre, Mart 2028'e gelindiğinde yapay zeka sistemleri, bilimsel araştırma çalışmalarının önemli bir kısmını insanlarla eşit düzeyde gerçekleştirebilecek. Bunun da şirket içindeki bilimsel ve mühendislik gelişimini daha da hızlandırması bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu süreç AGI gelişimini doğrudan hızlandıracaktır.

Pratik Zorluklar ve Kısıtlamalar

Planlar devasa olsa da, bunları hayata geçirirken bir dizi engel mevcut. Kitlesel uygulama için sistemin uygun maliyetli, kullanımı kolay ve yeterince güvenilir olması şart. OpenAI, şu an için bu kişisel asistanın kesin fiyatı, coğrafi kapsamı ve dağıtım modeli hakkındaki detayları açıklamadı.

Şunu da belirtmek gerekir ki, "herkes için yapay zeka" fikrine rağmen, sistem üzerindeki tam kontrol yine OpenAI'ın elinde kalacak. Şirket, hangi özelliklerin öncelikli olarak sunulacağını ve kullanım sınırlarının nerede olacağını bağımsız olarak belirleyecek. Bu durum, gelecekte teknoloji devleri ve kullanıcılar arasındaki ilişkilerde önemli bir faktör olmaya devam edecektir.

Şu an için kişisel AGI'nin kullanıcıların günlük hayatına ne zaman ve nasıl gireceği biraz belirsizliğini koruyor. Ancak OpenAI tarafından belirlenen bu stratejik yönelimin, yapay zekaya olan talebi yeni bir aşamaya taşıyacağı şüphesizdir. Bu proje başarıyla hayata geçirilirse, 2028 yılına gelindiğinde ChatGPT gibi araçların yerini çok daha gelişmiş kişisel asistanlar alacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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