Mars'ta ilk kez granat minerali bulundu: Kızıl Gezegen'in geçmişine dair yeni bilgiler

Uluslararası bir bilim insanı grubu, Mars kaynaklı bir meteorit örneğinde ilk kez granat mineralini tespit etmeyi başardı. Royal Ontario Müzesi koleksiyonunda bulunan NWA 8171 meteorit parçası üzerinde gerçekleştirilen bu keşif, Geochemical Perspectives Letters dergisinde yayımlandı. Bu bulgunun, Kızıl Gezegen'in jeolojik çeşitliliğine dair algıları kökten değiştirmesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Granat, Dünya'da iyi bilinen bir mineraldir ve genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında, örneğin dağ kayaçlarının derin jeolojik kuvvetlerin etkisiyle değişimi (metamorfizma) sonucunda oluşur. Dünya'da bu tür koşullar tektonik plakaların hareketi, magmatik süreçler veya büyük gök cisimlerinin çarpışmalarıyla ilişkilidir. Bu nedenle, Mars'ta granatın bulunması, gezegenin geçmişinde ekstrem basınç veya güçlü ısınma bölgelerinin mevcut olduğunun kanıtıdır.

Keşfin detayları ve araştırma yöntemleri

Kanada'daki Brock Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi araştırmacıları liderliğindeki uluslararası ekip, bu nadir örneği titizlikle inceledi. Bilim insanları başlangıçta bu minerali Mars'ta yaygın olan piroksen sanmıştı. Ancak, elektron mikroskobu ve lazer spektroskopisi yardımıyla yapılan tekrarlı analizler, gerçek yapısının granat olduğunu ortaya çıkardı. ixbt.com'un aktardığına göre, bu durum Mars jeolojisinde daha önce rastlanmamış yeni bir kayaç türünün tespit edilmesine de yol açtı.

Bilim insanları, granatın oluşumuyla ilgili birkaç senaryoyu değerlendiriyor. Bir asteroid çarpması sonucu meydana gelen metamorfizma, magmanın yükselmesi veya bu süreçlerin bir kombinasyonu sonucunda oluşmuş olabilir. Ayrıca alternatif bir hipotez de mevcut: mineralin Mars dışında şekillenmiş olup başka bir meteorit aracılığıyla gezegene taşınmış olması da ihtimal dahilindedir.

Gelecekteki araştırmalar ve zorluklar

Mineralin kesin kökenini belirlemek için içeriğindeki oksijen izotoplarının analizi gerekmektedir. Ancak bu yöntem, örneğin kısmen parçalanmasıyla ilgili olduğu için bilim insanları için büyük bir sorun teşkil ediyor. Mesele şu ki, bu materyal şu an için Mars'tan gelen ve içeriğinde granat bulunan tek bilinen örnek olabilir, bu nedenle onu korumak kritik önem taşıyor.

Veriler sınırlı olsa da, araştırmacılar bu bulguyu Mars'ın jeolojik tarihini yeniden kurgulamada önemli bir adım olarak görüyorlar. Bu, gezegendeki bilinen mineraller listesini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda iç evriminin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu ve yüksek enerjili jeolojik süreçlerden geçtiğini gösteriyor. 4,5 milyar yıllık bir tarihe sahip olan bu örnekler, gelecekte Mars'ın nasıl oluştuğuna dair en önemli sırları açığa çıkarabilir.