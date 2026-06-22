ABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye Başladı

·3·Teknoloji
ABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye Başladı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinde, müşterilerin davranışlarını gerçek zamanlı olarak analiz eden ve onları daha fazla ürün almaya teşvik eden "akıllı" arabalar yaygınlaşıyor. Instacart tarafından geliştirilen Caper Cart teknolojisi, perakende sektöründe "fiziksel AI" dönemini başlattı. Bu sistem sadece alışveriş takibi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda mağaza içi pazarlama stratejisini tamamen değiştiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre Instacart, Weis Markets mağaza zinciriyle iş birliği yaparak Pennsylvania eyaletindeki bir dizi süpermarkette Caper Cart arabalarını devreye aldığını duyurdu. Bu arabalar; birden fazla kamera, dijital terazi, dokunmatik ekran ve mağaza içi konum belirleme sistemleriyle donatılmıştır. Bu cihazlar, müşterinin hangi rafların önünde durduğunu ve sepete neleri eklediğini saniyeler içinde tespit eder.

Alışveriş hacmini artıran akıllı teknoloji

Caper Cart sistemi, Instacart'ın 10 yıllık deneyimi ve 1,6 milyardan fazla çevrimiçi siparişe dayalı eğitilmiş bulut modelleri yardımıyla çalışıyor. Arabanın ekranı üzerinden müşteriye bulunduğu konuma uygun reklam mesajları, elektronik kuponlar ve kişiselleştirilmiş teklifler gösterilir. Örneğin, müşteri makarna reyonundaysa, sistem ona uygun bir sos veya peyniri hatırlatabilir.

Şirket, "Got everything you need?" ("İhtiyacınız olan her şeyi aldınız mı?") özelliğinin, müşterilerin ilgisini çekebilecek ek ürünler önerdiğini belirtiyor. İstatistiksel verilere göre, bu bildirimler ortalama alışveriş hacmini yaklaşık yüzde 1 oranında artırdı. Bu küçük bir rakam gibi görünse de, büyük perakende zincirleri için milyonlarca dolar ek gelir anlamına geliyor.

Ayrıca akıllı arabalar, Weis Rewards sadakat programını aktif olarak tanıtıyor ve "Buy It Again" özelliği sayesinde müşterinin daha önce satın aldığı ürünleri daha hızlı bulmasına yardımcı oluyor. Bu durum, müşterinin mağazada harcadığı süreyi optimize ederken sepetin daha hızlı dolmasını sağlıyor.

Veri toplama ve gelecek perspektifleri

Instacart verilerine göre, son yıllarda Caper Cart cihazlarının kurulum oranı üç kat arttı. Sadece bu şirket değil, diğer Amerikan perakende devleri de kendi entelektüel arabaları üzerinde çalışıyor. AI artık sadece çevrimiçi mağazalarda değil, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sıradan süpermarketlerde de yerini sağlamlaştırıyor.

Ancak, bu tür teknolojilerin yaygınlaşması, müşterilerin kişisel verilerinin güvenliği konusunda da soruları beraberinde getiriyor. Mağazalar artık müşterinin her adımını izleme ve tercihlerini doğrudan etkileme imkanına sahip oluyor. Bununla birlikte, bu kolaylık, kasadaki kuyruklar olmadan ödeme yapma ve ihtiyaç duyulan ürünü kolayca bulma imkanı da tanıyor.

Özbekistan pazarında henüz bu tür yüksek teknolojili arabalar yaygın olarak kullanılmasa da, ülkedeki büyük süpermarket zincirleri de dijital dönüşüme yöneliyor. Gelecekte küresel deneyimlerden yola çıkarak, yerel mağazalarda da müşteri davranışlarını analiz eden AI sistemlerinin ortaya çıkması muhtemeldir.

Yapay ZekaInstacartSüpermarketTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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