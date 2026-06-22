Oppo yeni Reno 16 akıllı telefonlarını ve sıra dışı Bubble aksesuarını tanıtıyor

·29·Teknoloji
Oppo yeni Reno 16 akıllı telefonlarını ve sıra dışı Bubble aksesuarını tanıtıyor

Çinli Oppo şirketi, uluslararası pazarlar için tasarlanan Reno 16 akıllı telefon serisi için kapsamlı bir reklam kampanyası başlattı. Markanın resmi web sitesi ile Amazon ve Flipkart gibi büyük satış platformlarında ortaya çıkan bilgiler, sıradaki tanıtımın sadece yeni telefonlarla değil, aynı zamanda beklenmedik teknolojik çözümlerle de zenginleştirileceğini gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni nesil cihazlar arasında en çok dikkat çeken, Oppo Bubble adı verilen sıra dışı bir aksesuardır. Bu, akıllı telefonun arka paneline mıknatıs yardımıyla tutturulan kompakt, yuvarlak şekilli bir AMOLED ekrandır. Bu gadget, harici bir vizör görevi görerek kullanıcıların ana kameralar yardımıyla yüksek kaliteli selfieler çekmesine olanak tanır.

Genişletilmiş model serisi ve yeni kulaklıklar

ixbt.com verilerine göre, Reno 16 serisinin aynı anda birden fazla modeli kapsaması bekleniyor. Tanıtılması beklenen cihazların listesi şu şekildedir:

  • Reno 16c ve Reno 16F;
  • Reno 16 FS;
  • Standart Reno 16;
  • Reno 16 Pro ve kompakt Reno 16 Pro Mini.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu modellerin tamamı tüm pazarlarda aynı anda satışa sunulmayacaktır. Cihaz koleksiyonu, bölgesel taleplere ve stratejilere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, Pro Mini versiyonu, küçük boyutlu ancak güçlü amiral gemisi cihazları seven kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiştir.

Akıllı telefonların yanı sıra Oppo Enco Air 5 kablosuz kulaklıklar da çıkış yapacak. Bu model, şirketin hiyerarşisinde mevcut Enco Air 5 Pro versiyonunun bir basamak altında yer alacak ve uygun fiyatlı segmentteki rekabet gücünü artırmaya hizmet edecek.

Oppo markası, Özbekistan akıllı telefon pazarında da güçlü bir konuma sahiptir. Reno serisi, zarif tasarımı ve portre çekim yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Yeni Reno 16 serisinin, özellikle mıknatıslı ekrana sahip aksesuarla birlikte gelmesinin, sosyal medya için kaliteli içerik üreten gençler arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.

Şu an için şirket, cihazların kesin teknik özelliklerini ve fiyatlarını gizli tutuyor. Ancak, reklam bannerlarının aktif olarak artması, resmi tanıtım töreninin çok yakın günlerde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

OppoReno 16Akıllı TelefonTeknolojiGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çinli Bilim İnsanları Optik Bilgisayarların Dijital İkizini YarattıÇinli Bilim İnsanları Optik Bilgisayarların Dijital İkizini YarattıBugün, 08:59ABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye BaşladıABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye BaşladıBugün, 07:28OLED Ekran Devrimi: Bilim İnsanları Renk Netliğini Lazer Seviyesine Çıkarmanın Yolunu BulduOLED Ekran Devrimi: Bilim İnsanları Renk Netliğini Lazer Seviyesine Çıkarmanın Yolunu BulduBugün, 06:59Pentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyorPentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyorBugün, 06:23NASA bilim insanları Titan'ı uzayda devasa bir yakıt istasyonuna dönüştürmeyi öneriyorNASA bilim insanları Titan'ı uzayda devasa bir yakıt istasyonuna dönüştürmeyi öneriyorBugün, 05:57Fizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi BaşardıFizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi BaşardıBugün, 05:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı