Oppo yeni Reno 16 akıllı telefonlarını ve sıra dışı Bubble aksesuarını tanıtıyor

Çinli Oppo şirketi, uluslararası pazarlar için tasarlanan Reno 16 akıllı telefon serisi için kapsamlı bir reklam kampanyası başlattı. Markanın resmi web sitesi ile Amazon ve Flipkart gibi büyük satış platformlarında ortaya çıkan bilgiler, sıradaki tanıtımın sadece yeni telefonlarla değil, aynı zamanda beklenmedik teknolojik çözümlerle de zenginleştirileceğini gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni nesil cihazlar arasında en çok dikkat çeken, Oppo Bubble adı verilen sıra dışı bir aksesuardır. Bu, akıllı telefonun arka paneline mıknatıs yardımıyla tutturulan kompakt, yuvarlak şekilli bir AMOLED ekrandır. Bu gadget, harici bir vizör görevi görerek kullanıcıların ana kameralar yardımıyla yüksek kaliteli selfieler çekmesine olanak tanır.

Genişletilmiş model serisi ve yeni kulaklıklar

ixbt.com verilerine göre, Reno 16 serisinin aynı anda birden fazla modeli kapsaması bekleniyor. Tanıtılması beklenen cihazların listesi şu şekildedir:

Reno 16c ve Reno 16F;

Reno 16 FS;

Standart Reno 16;

Reno 16 Pro ve kompakt Reno 16 Pro Mini.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu modellerin tamamı tüm pazarlarda aynı anda satışa sunulmayacaktır. Cihaz koleksiyonu, bölgesel taleplere ve stratejilere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, Pro Mini versiyonu, küçük boyutlu ancak güçlü amiral gemisi cihazları seven kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiştir.

Akıllı telefonların yanı sıra Oppo Enco Air 5 kablosuz kulaklıklar da çıkış yapacak. Bu model, şirketin hiyerarşisinde mevcut Enco Air 5 Pro versiyonunun bir basamak altında yer alacak ve uygun fiyatlı segmentteki rekabet gücünü artırmaya hizmet edecek.

Oppo markası, Özbekistan akıllı telefon pazarında da güçlü bir konuma sahiptir. Reno serisi, zarif tasarımı ve portre çekim yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Yeni Reno 16 serisinin, özellikle mıknatıslı ekrana sahip aksesuarla birlikte gelmesinin, sosyal medya için kaliteli içerik üreten gençler arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.

Şu an için şirket, cihazların kesin teknik özelliklerini ve fiyatlarını gizli tutuyor. Ancak, reklam bannerlarının aktif olarak artması, resmi tanıtım töreninin çok yakın günlerde gerçekleşeceğine işaret ediyor.