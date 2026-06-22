Evrenin Sırlarını Açığa Çıkaracak Nancy Grace Roman Teleskobu Fırlatma Alanına Ulaştı

NASA uzmanları, uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlatması beklenen Nancy Grace Roman uzay teleskobunu Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne başarıyla ulaştırdı. Bu devasa cihaz, özel bir koruma konteyneri içinde Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF) binasına yerleştirildi. Cihaz, burada fırlatma öncesi son hazırlık aşamalarından geçecek. Ixbt.com haberine göre.

Şu anda mühendisler, teleskobun tüm sistemlerini test etme, yakıt ikmali ve açık uzayın zorlu koşullarına uyum sağlama süreçlerini başlatmış durumdalar. ixbt.com verilerine göre, bu görev evrenin geniş ölçekli haritalarını oluşturmak ve insanlık için henüz bilinmeyen birçok soruya cevap bulmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Teknik Kapasite ve Bilimsel Görev

Nancy Grace Roman teleskobu, 2,4 metrelik bir ana ayna ve ultra geniş açılı optiklerle donatılmıştır. Bu teknoloji, bilim insanlarının karanlık enerji, ekzoplanetler ve evrenin genel yapısını benzeri görülmemiş bir hassasiyetle incelemesine olanak tanıyacak. Cihaz, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir noktada faaliyet gösterecek ve evrenin devasa bölgelerini aynı anda görüntüleme yeteneğine sahip olacak.

Bildirildiğine göre, teleskobun taşıma işlemi bir Pegasus nakliye aracıyla gerçekleştirildi. Uzay konularında uzmanlaşmış fotoğrafçı Jerry Pike, bu aracın Kennedy Merkezi'ne varış sürecini dron yardımıyla görüntüleyerek sosyal ağlarda paylaştı. Bu durum, uzay meraklıları arasında büyük ilgi uyandırdı ve görevin önemini bir kez daha teyit etti.

SpaceX Falcon Heavy Roketi ile Fırlatma

Bu karmaşık bilimsel cihazı yörüngeye çıkarma görevi, Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketine verildi. Üç hızlandırıcıya sahip olan bu güçlü roket, teleskobu LC-39A fırlatma rampasından uzaya taşıyacak. Falcon Heavy, taşıma kapasitesi ve güvenilirliği ile bu tür stratejik projeler için en uygun seçenek olarak kabul ediliyor.

Görevin resmi başlangıcı bu yılın 30 Ağustos tarihine planlanmış durumda. Eğer tüm hazırlık çalışmaları beklendiği gibi giderse, sonbaharın ilk aylarında insanlık evreni keşfetmede yeni bir aşamaya adım atacak. Nancy Grace Roman teleskobu, Hubble ve James Webb teleskoplarının yeteneklerini tamamlayarak evrenin evrimi hakkında değerli veriler toplamaya hizmet edecek.