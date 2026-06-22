Tesla, Terafab fabrikası için TSMC mühendislerini yüksek maaşlarla çekiyor

·3·Teknoloji
Tesla, Terafab fabrikası için TSMC mühendislerini yüksek maaşlarla çekiyor

Elon Musk yönetimindeki Tesla, yarı iletken endüstrisinde gerçek bir devrim yapmayı hedefliyor. Şirket, kendi çiplerini üretmek için tasarlanan Terafab fabrikasının inşaatını hızlandırmak amacıyla, dünyanın önde gelen mikroçip üreticisi olan Tayvanlı TSMC şirketinin mühendislerini bünyesine katmaya çalışıyor. Bu hamle, Tesla'nın teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Tesla, deneyimli teknoloji mühendislerine TSMC'nin teklif ettiğinden 3-5 kat daha yüksek maaşlar vaat ediyor. Özellikle uzmanların yıllık maaşlarının ortalama 1,62 milyon yuan veya yaklaşık 240 bin ABD dolarından başlaması bekleniyor. Bu denli yüksek bir gelir düzeyi, yüksek teknoloji sektörü için bile oldukça cazip bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Sadece temel maaşla sınırlı kalmayan Tesla, yeni çalışanlarına teşvik olarak şirketin kısıtlı hisse paketlerini de sunuyor. Bu strateji, sadece en güçlü uzmanları çekmekle kalmayıp, aynı zamanda onların uzun vadede şirkette kalmasını sağlamaya hizmet ediyor. Amaç, TSMC'nin gelişmiş teknolojik süreçlerini benimsemek ve yeni fabrikanın inşaatını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaktır.

Silikon Vadisi devlerinin geleneksel yöntemi

Aslında, Tayvanlı uzmanları yüksek maaşlarla çekme stratejisi yeni bir durum değil. Silikon Vadisi'nin Google ve Micron gibi devleri yıllardır bu yöntemi kullanıyor. Tesla ise bu mücadele alanına giren sıradaki büyük oyuncu oldu. Bu tür bir "yetenek avı", küresel yarı iletken pazarında rekabetin ne kadar keskin olduğunu gösteriyor.

Örneğin Google, 2017 yılında HTC'nin Pixel akıllı telefonlarının geliştirilmesinde yer alan 2000 mühendisten oluşan ekibi 1,1 milyar dolara satın almıştı. Ayrıca arama devi, 2025 yılında HTC'nin sanal ve karma gerçeklik uzmanlarını da kadrosuna kattı. Tesla şu anda tam olarak bu yolu izleyerek, hazır ve yüksek nitelikli personeli çekerek zaman kazanmayı hedefliyor.

Elon Musk'ın dev projesi olan Terafab fabrikasının 2026 yılından itibaren ilk işlemcileri üretmeye başlaması bekleniyor. Bu fabrikanın önemi sadece otomobiller için çip tedariki ile sınırlı değil. Planlara göre, üretilen ürünlerin yaklaşık %80'i gelecekte orbital veri merkezleri (data-center) için yönlendirilecek.

Bu proje başarıyla hayata geçirilirse, Tesla sadece elektrikli araç pazarında değil, aynı zamanda uzay teknolojileri ve yüksek performanslı hesaplama sistemleri alanında da liderliği ele geçirebilir. TSMC gibi bir devden uzmanların ayrılması ise Tayvanlı şirket için personel eksikliği sorununa yol açabilir.

TeslaTSMCElon MuskTerafabTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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