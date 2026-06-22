Samsung ve OpenAI İş Birliği: 120 Bin'den Fazla Çalışan ChatGPT Enterprise Sistemine Geçiyor

·40·Teknoloji
Samsung ve OpenAI İş Birliği: 120 Bin'den Fazla Çalışan ChatGPT Enterprise Sistemine Geçiyor

Güney Kore teknoloji devi Samsung Electronics ile yapay zeka alanında lider OpenAI şirketi arasında büyük bir stratejik anlaşma imzalandı. Bu sözleşme uyarınca Samsung, 120.000'den fazla çalışanını ChatGPT Enterprise Edition ve Codex programlama platforması ile donatacak. Bu, OpenAI tarihinin en büyük kurumsal sözleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bunu Ixbt.com bildirdi.

Yeni sistem, öncelikle Samsung Electronics'in Güney Kore'deki tüm çalışanları ve Device Experience (DX) bölümünün dünya genelinde faaliyet gösteren uzmanları için erişilebilir olacak. Bilgi olarak, 2024 sonu itibarıyla şirkette toplam 262.000 çalışan görev yapmaktaydı ve bunların önemli bir kısmı artık günlük iş süreçlerinde gelişmiş yapay zeka imkanlarından yararlanabilecek.

İş Verimliliğini Artırma ve Güvenlik Meseleleri

ixbt.com verilerine göre, bu teknolojinin uygulanmasındaki temel amaç; yazılım geliştirme, pazarlama, ürün tasarımı ve üretim gibi alanlarda iş verimliliğini kökten artırmaktır. Çalışanların ChatGPT yardımıyla veri analizi, belge taslakları hazırlama ve kreatif çözümler üzerinde çalışma gibi görevleri hızla tamamlamaları bekleniyor.

Şirket, iç güvenlik meselelerine de özel önem verdi. ChatGPT Enterprise versiyonu, standart kullanıcılar için tasarlanan sürüme göre veri koruması ve gizlilik seviyesinin daha yüksek olmasıyla ayrışıyor. Bu, gizli kurumsal verilerin dışarı sızma riskini ortadan kaldırdığı için Samsung gibi büyük şirketler için kritik öneme sahip.

Codex Platformunun Yeni İmkanları

Başlangıçta sadece bir yazılım geliştirme aracı olarak tanınan Codex platformu, artık evrensel bir sisteme dönüştü. Sadece geliştiriciler için değil, teknik olmayan alanlardaki temsilciler için de iş süreçlerini otomatize etmede yardımcı oluyor. OpenAI verilerine göre, Codex kullanıcı sayısı haftalık 5 milyonu aşmış durumda ve Güney Kore'de bu oran Şubat ayından bu yana yaklaşık yüzde 800 arttı.

Bu iş birliği, Samsung için küresel pazarda rekabetçiliğini koruma yolunda önemli bir adımdır. Yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu, karmaşık sorunların çözülmesini ve yenilikçi ürünlerin yaratılma hızını artıracaktır. Bu deneyim, gelecekte diğer büyük teknoloji markaları için de bir örnek teşkil edebilir.

SamsungOpenAIChatGPTYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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