Sapphire RX 9070 XT Ekran Kartlarında Ciddi Sorun: Güç Kabloları Eriyor

·23·Teknoloji
Sapphire RX 9070 XT Ekran Kartlarında Ciddi Sorun: Güç Kabloları Eriyor

Modern ekran kartı pazarında teknik arızalarla ilgili yeni tartışmalar alevleniyor. Özellikle Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeli sahipleri, güç kablolarının erimesinden şikayet etmeye başladılar. Uzmanlar, bu tür durumların sadece cihazın bozulmasına değil, aynı zamanda tüm bilgisayar sisteminin güvenliğine de tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Çekya'dan bir kullanıcı, Ryzen 7 9800X3D işlemci ve Sapphire RX 9070 XT Nitro+ ekran kartından oluşan sisteminde tam olarak bu sorunla karşılaştı. Kullanıcının belirttiğine göre, Battlefield 6 oynarken bilgisayar aniden dondu. Sistem kontrol edildiğinde, 12V-2x6 standartındaki güç kablosunun bağlantı noktasında eridiği ve yandığı tespit edildi.

Garanti servisinden beklenmedik ret cevabı

Durumun en tartışmalı kısmı, kullanıcının ekran kartını garanti kapsamında onarıma gönderdiğinde aldığı beklenmedik cevaptı. Teknik uzmanlar, cihazı 48 saat boyunca test ettikten sonra ekran kartının kendisinin sağlam olduğunu, sadece adaptör kablosunun hasar gördüğünü belirttiler. Sonuç olarak şirket, cihazı değiştirmeyi reddederek sahibine iade etti.

Mağdurun belirttiğine göre, servis merkezi çalışanları paket içeriğindeki yanmış orijinal kabloyu kontrol bile etmediler ve yenisiyle değiştirmeyi uygun bulmadılar. Şunu belirtmek gerekir ki, bu kablo üçüncü taraf bir üreticiye ait değil, doğrudan Sapphire tarafından ekran kartı kutusuna konulan orijinal 3x8pin'den 12V-2x6'ya dönüştürücü adaptördü.

ixbt.com verilerine göre, bu yıl Sapphire RX 9070 XT Nitro+ modeliyle ilgili en az dokuz benzer vaka resmi olarak kaydedildi. Ancak uzmanlar, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğinden endişe ediyor. Kullanıcı, kablonun tüm kilitlerinin yerinde olduğunu ve sonuna kadar itildiğini iddia ediyor; bu da sorunun kullanıcı hatasından değil, yapısal bir kusurdan kaynaklandığına işaret ediyor.

Teknik güvenlik ve sonuçlar

Sapphire RX 9070 XT Nitro+ ekran kartı yaklaşık 280 W güç tüketiyor. Kullanıcının sisteminde, bu yükü kaldırmak için yeterli olan 750 watt'lık bir XPG Core Reactor II VE güç kaynağı kurulu. Buna rağmen, konnektör kısmındaki yüksek sıcaklık plastiğin erimesine neden oldu. Bu tür vakalar, yüksek performanslı bilgisayar toplayanlar için bir uyarı niteliği taşımalıdır.

Sapphire şirketi henüz bu yaygın sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, yüksek güçlü ekran kartı kullanıcılarına şunları tavsiye ediyor:

  • Güç kablolarının konnektöre sıkıca ve tamamen oturduğunu düzenli olarak kontrol edin;
  • Kablo bağlantı noktasında sert bükülmeler olmadığından emin olun;
  • Sistemden olağandışı bir koku veya aşırı ısınma hissedilirse, gücü derhal kesin.
Bu olay, ekran kartı üreticileri ve servis merkezleri arasındaki müşteri haklarının korunması konusunu yeniden gündeme getirdi. Eğer arıza fabrika paketindeki bir aksesuar nedeniyle meydana gelmişse, tüketicinin tam tazminat alma hakkı olduğu kabul edilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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