Wildberries Yeni Bir Hizmet Başlattı: Artık Teknik Kurulum da Mümkün

·1·Teknoloji
Wildberries Yeni Bir Hizmet Başlattı: Artık Teknik Kurulum da Mümkün

Rusya'nın en büyük çevrimiçi platformlarından biri olarak kabul edilen Wildberries (RWB grubu bünyesinde), faaliyet alanını genişleterek yeni bir hizmetler bölümünü test aşamasında devreye aldı. Artık müşteriler platform üzerinden sadece beyaz eşya ve elektronik ürünler satın almakla kalmayıp, aynı zamanda bunların kurulumu, yapılandırması ve teknik servisi için uzman yardımı da sipariş edebilecekler. Ixbt.com haberine göre.

Bu projenin ilk aşamasında hizmetler elektronik sertifikalar şeklinde sunuluyor. Şu an için bu imkandan sadece Moskova şehri sakinleri yararlanabiliyor. Müşteri ilgili kuponu satın aldıktan sonra onu aktif hale getiriyor ve ortak servis merkezi uzmanıyla kendisi için uygun olan ziyaret saatini bağımsız olarak kararlaştırıyor.

Kaliteli Servis ve Zaman Tasarrufu

RWB ticari projeler ve ürün geliştirme yöneticisi Ivan Osipov'a göre, yeni servisin temel amacı müşterilere "tek pencere" prensibiyle hizmet vermektir. Bu, alıcıların teknik satın alımla ilgili tüm meseleleri tek bir yerde çözmelerine olanak tanıyor. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu sistem zaman tasarrufunun yanı sıra, onaylanmış uzmanlardan kaliteli hizmet alımını garanti ediyor.

Başlangıç aşamasında kullanıcılara net olarak belirlenmiş bir iş listesi ve önceden bilinen sabit fiyatlar sunuluyor. Bu da beklenmedik ek maliyetleri önlüyor ve müşterilerin servise olan güvenini artırıyor. Wildberries bu yönelimle sadece bir alışveriş platformu değil, tam kapsamlı bir ekosistem olmayı hedefliyor.

Bölgesel Perspektifler

Hizmet şu an için sadece Rusya'nın başkentinde geçerli olsa da, gelecekte coğrafyasının genişlemesi bekleniyor. Özbekistan pazarında da aktif faaliyet gösteren Wildberries için böyle bir servisin getirilmesi, yerel tüketiciler için de ilgi çekici olabilir. Bilindiği üzere, ülkemizde büyük bir beyaz eşya satın alındığında, genellikle usta bulma ve kurulum meselesi alıcının sorumluluğunda kalıyor.

Eğer bu deneyim başarılı olursa, Wildberries'in diğer bölgelerdeki, buna Orta Asya ülkeleri dahil, müşterilerine de benzer kolaylıklar sunması muhtemeldir. Bu durum pazardaki rekabet ortamını daha da güçlendirerek servis kalitesinin genel artışına hizmet edecektir.

Hatırlatalım, Wildberries son zamanlarda lojistik ve servis ağını hızla geliştirmektedir. Yeni hizmetin başlatılması, şirketin sadece ürün teslim eden değil, aynı zamanda evsel sorunları kompleks şekilde çözen bir platforma dönüşme stratejisinin bir parçasıdır.

WildberriesTeknolojiServisE-TicaretRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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