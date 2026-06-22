Taşkent'te Geleceğin Teknolojisi: İnsansı Robotlar Fabrikası İnşası Başladı

Başkentimizde yüksek teknoloji alanında yeni bir dönemi başlatacak dev bir adım atıldı. Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Taşkent şehrinde insansı robotlar ve bunların yedek parçalarının üretimine özelleşmiş modern bir fabrikanın inşasına başlandı.

Görkemli tören ve üst düzey konuklar

İşletmenin temel atma töreni, 15 Haziran'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında «Yangi Avlod» sanayi bölgesinde gerçekleştirildi.

Bu tarihi etkinlikte iki ülkeden resmi temsilciler ve sektör liderleri yer aldı. Konuklar arasında Başbakan Yardımcısı Jamshid Xo‘jayev, Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ilzat Qosimov, Güney Kore'nin Özbekistan Büyükelçisi Von Do Yon ve Robotis şirketinin başkanı Kim Byong Su katıldı.

Geleceğin fabrikası hakkında önemli rakamlar

Bu proje, Özbekistan'da robotik alanını geliştirmeye yönelik en önemli girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Projenin temel göstergeleri şöyledir:

Yatırım hacmi: Yaklaşık 70 milyon dolar

Yeni istihdam: 2 binden fazla yüksek nitelikli iş imkanı

Üretim alanı: 10 hektarlık alanda kurulacak modern kompleks

Dünya devlerinin tanıdığı ortak: Robotis hakkında neler bilinmeli?

Özbekistan ile iş birliğine giren Güney Koreli Robotis şirketi sıradan bir işletme değil, otonom robotik alanında dünya liderlerinden biridir. 1999 yılında kurulan şirketin toplam varlıkları 2,5 milyar dolardır. ABD, Japonya ve Çin'de resmi temsilcilikleri bulunmaktadır.

Robotis şirketinin saygınlığı ve güvenilirliği, kendileriyle iş birliği yapan dünya devlerinin listesinden de anlaşılabilir:

Şirketin teknolojilerini kullanan markalar: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung ve BMW.

Yeni kurulan işletme sadece yüksek teknolojili ürünler üretmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemize uluslararası deneyim getirecek ve yerel personelin kalifikasyonunu artırmaya hizmet edecektir. Bunun, Özbekistan'ın inovatif gelişim yolundaki en büyük başarılarından biri olması bekleniyor.