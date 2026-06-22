Boeing ve Airbus Rakibi Yeni Aşamada: COMAC C919-600 Testleri Başladı

·84·Teknoloji
Boeing ve Airbus Rakibi Yeni Aşamada: COMAC C919-600 Testleri Başladı

Çin havacılık endüstrisi, küresel pazarda Boeing ve Airbus gibi devlerle rekabet yolunda önemli bir adım daha attı. COMAC şirketi, dar gövdeli C919 uçağının özel bir modifikasyonu olan C919-600 modelinin yer testlerine başladı. Bu gelişme, Çin havacılık teknolojilerinin yalnızca standart rotalarda değil, zorlu iklim koşullarında da yer edindiğini gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre, yeni uçağın ilk taksi (taxiing) testleri COMAC şirketinin Şanghay'daki üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor. C919-600 modeli, temel uçağın kısaltılmış bir versiyonu olup, temel olarak yüksek rakımlı bölgelerde yer alan havalimanlarında hizmet vermek için tasarlanmıştır. Bu proje, Tibet Airlines havayolu şirketi ile iş birliği içinde yürütülmektedir.

Dağlık Bölgeler İçin Özel Teknoloji

Yüksek rakımlı havalimanlarında uçuş gerçekleştirmek, uçaklardan özel teknik özellikler gerektirir. Deniz seviyesinden yüksek bölgelerde havanın seyrek olması nedeniyle motor verimliliği düşer ve aerodinamik göstergeler değişir. Ayrıca, karmaşık rölyef koşullarında kalkış ve iniş süreçleri için uçağın yüksek manevra kabiliyetine sahip olması gerekir.

COMAC mühendisleri, C919-600 modelini tam olarak bu faktörleri göz önünde bulundurarak geliştirdi. Bu "Plateau Version" (Plato Versiyonu), Çin'in batı bölgelerinde, özellikle Tibet yaylasındaki havalimanları arasındaki hava trafiğini iyileştirmeye hizmet edecek. Bu da ülkenin iç ulaşım sisteminin daha da güçlenmesini sağlayacak.

Şu an için C919-600 modelinin kesin teknik özellikleri ve yolcu kapasitesi hakkında bilgiler tam olarak açıklanmadı. Ancak yer testlerinin başlaması, projenin sertifikasyon ve uçuş testleri aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre, kısaltılmış gövde uçağın ağırlığını azaltıyor ve zorlu koşullarda daha fazla güç rezervi sağlıyor.

Çin'in bu stratejisi, Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dünyadaki en popüler modellere uygun bir alternatif yaratmayı hedefliyor. Özbekistan gibi dağlık bölgeleri olan ve havacılık filosunu yenileyen ülkeler için de gelecekte bu tür uzmanlaşmış uçaklar ilgi çekici olabilir. COMAC, bu yeni geliştirmesiyle sadece iç pazarda değil, uluslararası alanda da konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

COMACC919HavacılıkÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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