Samsung Galaxy Akıllı Telefonları İçin One UI 8.5 Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 8.5 arayüzünün geniş çaplı dağıtımının yeni aşamasını başlattı. Bu yazılım güncellemesi yalnızca amiral gemisi cihazlar için değil, kullanıcılar arasında oldukça popüler olan orta ve bütçe dostu modeller için de sunuluyor. Bu adım, şirketin cihazlarını uzun süreli yazılım desteğiyle destekleme stratejisinin tutarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış içeriden bilgi sızdıran Tarun Vats tarafından paylaşılan verilere göre, Samsung Galaxy A56 modeli Avrupa bölgesinde One UI 8.5 güncellemesini almaya başladı. Haziran ayı güvenlik yamalarını içeren bu yazılım, A566BXXSBCZF5 numarasıyla yayınlandı. Şu anda bu güncelleme, bölgedeki birçok kullanıcı için indirmeye hazır durumda.

Bütçe Modelleri ve Küresel Genişleme

Aynı zamanda Samsung, en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Galaxy A15 4G akıllı telefonunu da unutmadı. Güney Kore'de bu model için A155NKSU9DZF1 numaralı güncelleme resmen başlatıldı. Üretici genellikle yeni yazılımı önce iç pazarda test eder ve ardından birkaç hafta içinde, Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere küresel pazara sunar.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu güncelleme sistem kararlılığını artırmaya ve güvenlik açıklarını gidermeye odaklanıyor. One UI 8.5 versiyonu, kullanıcı arayüzünün daha akıcı çalışmasını sağlıyor ve enerji verimliliğini optimize ediyor. Bu, özellikle Galaxy A15 gibi kaynakları sınırlı bütçe cihazları için büyük önem taşıyor.

Gelecek Planları ve One UI 9 Beklentileri

Samsung sadece mevcut versiyonları güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki büyük değişikliklerin de zeminini hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre, paralel olarak One UI 9 Beta 3 versiyonu üzerinde de çalışılıyor. Bu versiyonda, kullanıcılar tarafından bildirilen bir dizi ciddi hatanın düzeltildiği belirtiliyor. Bu da şirketin yazılım kalitesine verdiği önemin arttığını gösteriyor.

Özbekistan'daki Samsung kullanıcıları için bu güncellemenin yakın günlerde akıllı telefon ayarlarındaki "Yazılım Güncelleme" bölümünde görünmesi bekleniyor. Uzmanlar, güncellemeyi yüklemeden önce cihaz şarjının en az yüzde 50 olması ve stabil bir Wi-Fi ağına bağlanılması tavsiyesinde bulunuyor. Tarun Vats'ın daha önce Galaxy S24 ve Galaxy S25 modellerinin çıkış tarihlerini doğru tahmin etmesi nedeniyle, One UI 8.5 hakkındaki bilgileri de güvenilir kabul ediliyor.