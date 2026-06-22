Honor X80 Pro Max tanıtıldı: 20 Metreden Düşmeye Dayanıklı ve Ücretsiz Servis

Honor şirketi akıllı telefon pazarında gerçek bir yankı uyandırdı. Yeni Honor X80 Pro Max modeli, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş dayanıklılık seviyesi ve garanti şartlarıyla sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Bu cihaz, kullanıcılara iki yıl boyunca ekranı tamamen ücretsiz değiştirme imkanı sunan dünyadaki ilk akıllı telefon oldu. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Genellikle büyük markalar, amiral gemisi modelleri için bir yıllık garanti veya tek seferlik ücretsiz onarım hizmeti sunarlar. Ancak Honor, orta ve bütçe dostu segmente ait yeni modelinde bu süreyi iki katına çıkardı. Bu adım, şirketin ürününün sağlamlığına ne kadar güvendiğinin bir göstergesidir.

Uzay Teknolojileri ve Eşsiz Sağlamlık

Honor X80 Pro Max'in gövdesi ve ekranı, özel havacılık ve uzay standartlarında yüksek dayanıklılığa sahip yapısal bir yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Bu teknoloji , cihazın darbelere karşı direncini önemli ölçüde artırır. Ayrıca, akıllı telefonda dış basıncı ve darbe yükünü yüzde 82 oranında azaltabilen yeni nesil bir tam koruma sistemi kullanılmıştır.

Şirket tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçları büyüleyici. Cihaz, 3 metre yükseklikten sert bir yüzeye düştüğünde bile hasar görmüyor. Gerçek koşullarda yapılan ekstrem testlerde ise Honor X80 Pro Max, 20 metre yükseklikten atıldığında bile ön veya arka paneli zarar görmedi.

Ekran ve Teknik Özellikler

ixbt.com verilerine göre akıllı telefon, 6,8 inçlik düz bir OLED panel ile donatılmıştır. Ekran çözünürlüğü 2788 x 1280 piksel, yenileme hızı ise 120 Hz'dir. Göz yorgunluğunu önlemek için 3840 Hz frekanslı yüksek frekanslı PWM kontrolü uygulanmıştır. En şaşırtıcı nokta ise ekranın tepe parlaklığının 10 000 nit seviyesine ulaşabilmesidir.

Cihazın bir diğer ayırt edici özelliği ise bataryasıdır. Honor X80 Pro Max, 11 000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Bu, modern akıllı telefonlar arasındaki en yüksek değerlerden biri olup, kullanıcıya birkaç günlük aktif kullanım imkanı sunar.

Sonuç olarak, Honor yeni modeliyle sadece güç ve hız yarışında değil, aynı zamanda ücretsiz servis ve fiziksel dayanıklılık konusunda da yeni standartlar belirliyor. Eğer iki yıl içinde ekranla ilgili bir sorun oluşursa, kullanıcı hiçbir ek ücret ödemeden ekranı yenisiyle değiştirebilecek.