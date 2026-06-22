Instagram Büyük Ekranları Hedefliyor: TV Uygulamasında Yeni Formatlar Test Ediliyor

Instagram sosyal ağı, televizyonlar için tasarlanan uygulamasını kökten yenilemek ve genişletmek üzerinde çalışıyor. Şirket artık sadece kısa videoları değil, aynı zamanda uzun içerikleri, çok bölümlü dizileri ve canlı yayınları TV ekranlarına taşımayı hedefliyor. Bu adım, platformun geleneksel sosyal ağ sınırlarının dışına çıkarak büyük streaming servisleriyle rekabete girdiğinin bir göstergesi. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Meta şirketi, Instagram platformunu kullanıcıların otellerdeki temel eğlence kaynağı haline getirmek istiyor. Bu amaçla TV uygulamasında özel bir kanal sistemi uygulanıyor. Kullanıcılar uygulamayı açtıklarında; mizah, spor veya favori bloggerlarının içerikleri gibi ilgi alanlarına uygun konuları ayrı kanallar şeklinde izleyebilecekler.

Streaming servisleriyle rekabet

Instagram uzun süredir TikTok ve YouTube ile rekabet ediyordu, ancak yeni strateji, platformun Netflix ve Amazon Prime Video gibi devlerin alanına da girdiğini gösteriyor. Dizileştirilmiş içerikler ve uzun formatlı videolar, kullanıcıların ekranda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor. Bu da reklamverenler için yeni ve daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunuyor.

Teknik açıdan da bir dizi kolaylık ekleniyor. Artık Instagram TV uygulaması Samsung smart-televizyonlarda da yer alacak. Daha önce bu uygulama Amazon Fire ve Google TV platformlarında yayına girmişti. Ayrıca kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki Reels videolarını veya kayıtlı içeriklerini doğrudan televizyona yansıtma (cast) imkanına sahip olacaklar.

Platformdaki en önemli değişikliklerden biri, yatay videoların desteklenmesidir. Instagram uzun süre dikey formata odaklanmış olsa da, televizyon ekranları için yatay (landscape) görünümdeki videolar daha doğal ve konforlu kabul ediliyor. Bu nedenle, uygulamada yatay videolar için özel bir bölüm test ediliyor.

Buna ek olarak, TV uygulaması üzerinden Stories (hikayeler) bölümünü izleme imkanı da getirildi. Daha önce bu uygulamada sadece Reels videoları izlenebiliyordu. Artık kullanıcılar, yakınlarının ve arkadaşlarının günlük aktivitelerini büyük ekranda takip edebilecekler. Bu gibi yenilikler, Instagram ekosistemini daha bütünsel hale getirmeyi amaçlıyor.

Uzun süreli ve çok bölümlü özel projeler;

Canlı yayınları büyük ekranda yüksek kalitede izleme;

Yatay formatta profesyonel video içerikler;

Akıllı telefondaki içeriği tek dokunuşla TV'ye aktarma.

Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu yenilikler büyük önem taşıyor. Ülkemizde Smart TV kullanıcı sayısının arttığı bir dönemde, Instagram uygulamasının genişlemesi, yerel içerik üreticileri (vinerlar ve bloggerlar) için de yeni formatları benimseme konusunda bir itici güç olabilir. Artık Özbek içerik üreticilerinin sadece 15 saniyelik videoları değil, tam kapsamlı program ve dizilerini de bu platforma yüklemeleri bekleniyor.