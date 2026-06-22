Bilim İnsanları Güneş Fırtınalarından Korunmak İçin Uzayda «Kalkan» Oluşturmayı Önerdi

Boston Üniversitesi araştırmacıları, Dünya gezegenini ekstrem kozmik hava olaylarından korumak için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. StormWall adlı proje kapsamında, manyetosfer sınırında geçici bir «plazma kalkanı» oluşturulması öneriliyor. Space Weather dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, bu sistem güçlü jeomanyetik fırtınaların Dünya üzerindeki etkisini yaklaşık iki kat azaltma potansiyeline sahip. Ixbt.com haber veriyor.

Güneş yüzeyindeki koronal kütle atımları sonucunda ortaya çıkan güçlü fırtınalar, modern teknolojik altyapı için ciddi riskler oluşturuyor. Bunlar radyo iletişimini, uyduları ve enerji sistemlerini bozabilir. Örneğin, Mayıs 2024'te meydana gelen güçlü manyetik fırtına, ABD'deki tarım makinelerinin GPS navigasyonunda arızalara yol açtı ve bu durum çiftçilere 500 milyon dolara mal oldu.

Küresel ekonomi için bir güvenlik önlemi

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, her yüzyılda bir kez meydana gelen aşırı güçlü Güneş fırtınaları, küresel enerji sistemlerine 2,4 trilyon dolardan fazla zarar verebilir. Tarihteki en büyük fırtına olan 1859 Carrington Olayı bugün tekrarlansa, sonuçların çok daha yıkıcı olması bekleniyor. StormWall projesi, tam olarak bu tür küresel krizleri önlemeye odaklanıyor.

Proje kapsamında, jeostasyoner yörüngeye altı özel araç gönderilmesi planlanıyor. Bu cihazlar, manyetosfer sınırına baryum veya lityum gibi iyonize olan maddeler salacak. Güneş radyasyonunun etkisiyle bu maddelerin atomları elektronlarını kaybederek plazmaya dönüşecek. Oluşan plazma tabakası, manyetosferin koruyucu özelliğini geçici olarak güçlendirecek ve Güneş fırtınasından gelen enerjinin Dünya'ya geçişini engelleyecek.

Araştırma lideri Brian Walsh, uzaya salınan maddelerin atmosfere geri dönmeyeceğini belirtti. Manyetosfer, yaklaşık altı saat içinde bu maddelerden doğal olarak temizleniyor. Ancak kalkanın hizmet süresinin kısalığı nedeniyle, uzun süreli fırtınalarda görevin tekrarlanması gerekebilir.

Starship roketlerinin rolü

Projenin önündeki temel teknik sorun, uzaya taşınması gereken yükün ağırlığıdır. Altı araç, uzaya yaklaşık on iki adet oto-tankere eşdeğer miktarda madde taşımalıdır. Bilim insanlarına göre, bu görevi yerine getirmek için SpaceX şirketinin altı adet Starship süper ağır roketi gerekecektir. Şu an için bu roketin jeostasyoner yörüngeye yük taşıma konusundaki resmi kapasitesi tamamen onaylanmış değil.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, araştırmacılar proje maliyetini düşürmenin yollarını da değerlendiriyorlar. Bu kapsamda, maddelerin daha yavaş salınmasıyla StormWall'un çalışma süresinin uzatılması planlanıyor. Bu fikir şu an için teorik aşamada olsa da, insanlığa Güneş patlamalarını sadece izlemek yerine onlara aktif olarak karşı koyma imkanı tanıması açısından önemlidir.