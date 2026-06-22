Honor ultra dayanıklı X80 Pro Max akıllı telefonu tanıttı: 11 000 mAh batarya ve rekor

Akıllı telefon pazarında kendine yer edinen Honor markası, yeni amiral gemisi seviyesindeki dayanıklı cihazı Honor X80 Pro Max modelini resmen tanıttı. Bu akıllı telefon, sadece teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda otonom çalışma konusundaki mutlak rekoruyla da teknoloji dünyasının dikkatini çekiyor. Cihazın temel özelliği, sahip olduğu devasa kapasiteli bataryadır. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, Honor X80 Pro Max 11 000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Üreticinin belirttiğine göre cihaz, canlı yayın modunda 26 saat 8 dakika 34 saniye boyunca kesintisiz çalışarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu değer, modern akıllı telefonlar için benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Ayrıca, 90 W hızlı şarj ve 27 W ters şarj fonksiyonlarını destekliyor.

Yeni işlemci ve güçlü koruma

Akıllı telefon, yeni Snapdragon 6 Gen 5 işlemci tabanlıdır ve Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 arayüzü ile sunulmuştur. Honor Hummingbird 2.0 mimarisi sayesinde sistemin altı yıl boyunca istikrarlı çalışması garanti ediliyor. Bu da kullanıcıların cihazı uzun süre güncelleme yapmadan kullanabilmesine olanak tanıyor.

Dayanıklılık konusunda Honor X80 Pro Max, kendi sınıfında rakipsiz olmaya aday. Cihaz, IP69K standardına göre toz ve suya karşı korumalıdır ve 10 metre derinliğe kadar suya dayanıklıdır. Ayrıca, 3 metre yükseklikten sert bir yüzeye düştüğünde bile hasar görmez; bu durum SGS Gold Label sertifikası ile onaylanmıştır.

Ekran ve multimedya özellikleri

Cihaz, 6,8 inç boyutunda, 1,5K (1280 × 2788 piksel) çözünürlüklü bir ekranla donatılmıştır. Ekranın yenileme hızı 120 Hz, tepe parlaklığı ise rekor düzeyde 10 000 nit'tir. Ekran çerçevelerinin kalınlığı sadece 1,3 mm olup, bu da modern tasarım gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır.

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri şunları içerir:

Ana kamera: 50 megapiksel sensör;

Ek modüller: NFC çipi, IR portu (uzaktan kumanda için) ve stereo hoparlörler;

Boyutlar: Kalınlık 8,08 mm, ağırlık 203 gram;

Hafıza seçenekleri: 8/128 GB'dan 12/512 GB'a kadar.

Fiyatlandırma konusunda Honor oldukça liberal bir politika izledi. Çin pazarında cihazın başlangıç fiyatı 295 ABD dolarından başlıyor, en yüksek versiyon ise 415 dolar olarak belirlendi. Bu modelin Özbekistan pazarına resmi olarak girmesi durumunda, dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile özellikle aktif yaşam tarzını benimseyenler ve gezginler arasında popüler olması bekleniyor.