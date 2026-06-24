Xiaomi, Eti 15 Dakikada Pişiren Akıllı Çok Amaçlı Pişiriciyi Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, mutfak aletleri serisini yeni Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro akıllı çok amaçlı pişirici ve düdüklü tencere ile genişletti. Bu cihaz, yalnızca yüksek gücüyle değil, aynı zamanda yemek pişirme süresini önemli ölçüde kısaltmasıyla da yemek tutkunlarının dikkatini çekiyor. Yeni model, modern fonksiyonları ve akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilmesiyle geleneksel mutfak aletlerinden ayrılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın temel teknik avantajı, 2200 W güce sahip indüksiyon ısıtma (IH) sistemidir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart çok amaçlı pişiricilerin gücü genellikle 1000 W civarındadır. ixbt.com verilerine göre, bu yüksek güç, kabın her noktasının eşit şekilde ısınmasını sağlayarak yemeğin tadı ve kalitesine doğrudan olumlu etki eder. 5 litrelik hacme sahip hazne, 4 ila 8 kişilik aileler için tasarlanmış olup, aynı anda 2,5 kg'a kadar et pişirme imkanı sunar.

Hızlı pişirme ve yenilikçi teknolojiler

Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro, basınçlı pişirme teknolojisini kullanır. Cihaz 112 kPa basınca ve 120 °C sıcaklığa kadar çıkabilir. Üreticinin belirttiğine göre, bu durum pişirme süresini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltır. Örneğin, en sert et ürünlerini bile kemikten kolayca ayrılacak seviyeye getirmek için sadece 15 dakika yeterlidir. Bu, zaman tasarrufu yapmak isteyen modern kullanıcılar için çok önemli bir göstergedir.

Bir diğer kolaylık ise cihaz setinde iki ayrı haznenin (kap) yer almasıdır. Birincisi paslanmaz çelikten yapılmış olup çorbalar ve yahniler için tasarlanmıştır. İkincisi ise florürsüz seramik kaplamaya sahiptir ve pirinç, lapalar ve tatlılar hazırlamak için uygundur. Ayrı haznelerin kullanılması, farklı yemeklerin kokularının birbirine karışmasını önler.

Akıllı kontrol ve güvenlik sistemi

Xiaomi ürünlerinin genel özelliğine uygun olarak, bu pişirici de akıllı bir sistemle donatılmıştır. Ürün türüne göre basıncı otomatik olarak ayarlar. Ayrıca, pişirme işlemi tamamlandığında, hava soğutma sistemi yardımıyla basıncı hızla düşürme fonksiyonu mevcuttur. Bu, kullanıcının yemek hazır olduktan sadece 88 saniye sonra kapağı açmasına olanak tanır.

Güvenlik konusuna da ciddi şekilde yaklaşılmış olup, cihaz 18 aşamalı bir koruma sistemine sahiptir. Bunlar şunları içerir:

Basınç ve sıcaklığın sürekli kontrolü;

Çalışma sırasında kapak açılmasının engellenmesi;

Aşırı ısınmaya karşı koruma;

Akıllı telefon üzerinden uzaktan kontrol ve süreç takibi.

Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro şu anda Çin pazarında yaklaşık 130 dolar civarında satılıyor, ancak çeşitli indirimlerle fiyat daha da düşebilir. Cihazın yakın zamanda küresel pazara ve beyaz eşya mağazalarına girmesi bekleniyor. Xiaomi, bu ürününe 3 yıl garanti sunmuştur.