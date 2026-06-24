Ağırlıksızlığın İnsan Bilincini Değiştirdiği Belirlendi: Psikedelik Etkiyle Benzerlik

·42·Teknoloji
Ağırlıksızlığın İnsan Bilincini Değiştirdiği Belirlendi: Psikedelik Etkiyle Benzerlik

Uzaya uçmanın sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda insan psikolojisi ve bilincinin çalışma mekanizmaları üzerinde de köklü etkileri olduğu anlaşıldı. Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ağırlıksızlık durumunun beyindeki algı süreçlerini değiştirerek psikedelik maddelerin etkisine benzer durumlar yaratabileceğini gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Araştırmacılar Annahita Nezami ve Elisa Raffaella Ferre; uzay tıbbı, psikoloji ve nöroloji alanındaki verileri analiz ederek, Dünya yerçekiminin insan bilincinin oluşumundaki temel dayanak noktası olduğunu vurguluyor. Doğumumuzdan itibaren denge organlarımız, görme yeteneğimiz ve vücut pozisyonu algı sistemimiz, dünya görüşümüzü tam olarak çekim kuvvetinin yönüne göre şekillendirir. Uzayda bu temel dayanağın kaybı, beyin için beklenmedik bir "sistemik krize" yol açar.

Beyindeki Bilişsel Değişimler ve "Bakış Açısı Etkisi"

Ağırlıksızlıkta iç kulak sinyalleri, evrim sürecinde şekillenen beklentilerle uyuşmaz hale gelir. Sonuç olarak görme ve denge organları arasında bir çelişki ortaya çıkar ve beyin çalışma biçimini tamamen yeniden yapılandırmak zorunda kalır. ixbt.com verilerine göre, astronotlarda sıklıkla uzaysal oryantasyon kaybı, uyku bozuklukları, ruh hali değişimleri ve hatta depersonalizasyon — benlikten kopma hissi gözlemlenmektedir.

Bununla birlikte, birçok uzay yolcusu olumlu psikolojik değişimler de kaydetmektedir. Dünya yörüngesinden gezegenimizi izlemek, "Bakış Açısı Etkisi" (Overview Effect) olarak adlandırılan fenomene neden olur. Bu durumda insan, tüm insanlıkla derin bir birlik hisseder, yaşam değerleri değişir ve güçlü bir duygusal heyecan yaşar. Bilim insanlarına göre bu durum, tam olarak yerçekiminin yokluğu nedeniyle beyin algı sisteminin gevşemesinin bir sonucudur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve elektroensefalografi verileri bu hipotezi desteklemektedir. Uzun süreli görevlerden sonra astronotların beyinlerinde gri madde dağılımının ve farklı bölgeler arasındaki bağlantıların değiştiği tespit edilmiştir. Özellikle insanın öz farkındalığı ve içsel iletişimi için sorumlu olan nöron ağlarında ciddi yeniden yapılanma süreçleri meydana gelir.

Psikedeliklerle İlişkisi

Araştırma yazarları, uzaydaki bu değişimler ile psilosibin veya LSD gibi maddelerin etkileri arasında ilginç bir benzerlik buldular. Etki mekanizmaları farklı olsa da — psikedelikler serotonin reseptörlerini etkilerken, ağırlıksızlık dışsal bir çevresel faktördür — her iki durumda da beynin en istikrarlı algı modelleri zayıflar ve farklı alanlar arasındaki karşılıklı etkileşim güçlenir.

Bilim insanlarının sonuçlarına göre, uzay uçuşları insan bilincinin doğasını incelemek için özgün bir "doğal laboratuvar" görevi görebilir. Bu araştırmalar sadece gelecekte Ay ve Mars'ta kolonileşmeyi planlayan astronotlar için değil, aynı zamanda insanın kendisini ve çevresini nasıl algıladığını anlamak için de oldukça önemlidir.

UzayBeyinAraştırmaAğırlıksızlıkNöroloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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