Slate uygun fiyatlı elektrik pikabı için yeni batarya türü seçti

·6·Teknoloji
Slate uygun fiyatlı elektrik pikabı için yeni batarya türü seçti

ABD'li Slate girişimi, uygun fiyatlı ve kompakt elektrikli pikap projesinde beklenmedik bir değişikliğe gitti. Şirket, araç fiyatını 24.950 dolar seviyesinde tutmak amacıyla batarya teknolojisini tamamen yenilemeye karar verdi. Bu karar sadece teknik özelliklere değil, aynı zamanda küresel elektrikli araç pazarındaki ekonomik trendlere dayanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Slate başlangıçta modellerinde nikel-manganez-kobalt (NMC) hücreler kullanmayı planlamıştı. Bu kimyasal bileşim yüksek enerji yoğunluğu ile öne çıkıyor ve tek şarjla uzun menzil imkanı sunuyor. Ancak nikel ve kobalt fiyatlarının aşırı yüksekliği, nihai ürün maliyetini olumsuz etkileyecekti. Sonuç olarak şirket, lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisine geçmeyi tercih etti.

LFP teknolojisinin avantajları ve pazar değişimi

LFP bataryalar, NMC alternatiflerine göre yaklaşık yüzde 40 daha ucuzdur. Bunun temel nedeni, bileşiminde değerli metaller yerine yaygın ve ucuz demirin kullanılmasıdır. LFP hücreleri enerji yoğunluğu açısından biraz geride kalsa da, modern teknolojiler bu farkı önemli ölçüde azaltmayı başardı. Slate şirketi, standart batarya menzilini 150 milden (241 km) 205 mile (330 km) çıkarmayı başardı.

ixbt.com verilerine göre Slate, bu proje kapsamında Çinli Gotion şirketi ile iş birliği yapıyor. Dikkat çekici nokta ise batarya hücrelerinin ABD'nin Illinois eyaletindeki bir fabrikada üretilecek olmasıdır. Bu durum, ABD mevzuatındaki vergi teşviklerinden yararlanma ve lojistik maliyetlerini azaltma imkanı sağlıyor.

Sektörde yeni standart

Günümüzde Tesla, Ford, GM ve Rivian gibi büyük otomobil devleri de popüler modelleri için LFP bataryalar kullanmaya başladı. Bu trend, elektrikli araç pazarında fiyatların düşmesine ve yaygınlaşmasına hizmet ediyor. Slate şirketi de tam olarak bu yolu izleyerek "cell-to-pack" (hücreden doğrudan pakete) teknolojisini uyguluyor.

Özbekistan pazarında da BYD gibi markalar aracılığıyla LFP (Blade Battery) teknolojisine sahip araçların yaygın olduğu göz önüne alındığında, Slate'in seçtiği yolun küresel ölçekte en etkili çözüm olduğu görülmektedir. Uygun fiyat ve yeterli menzil kombinasyonu, elektrikli araçların geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarla rekabet etmesindeki temel faktör olmaya devam ediyor.

Özetle, Slate'in stratejisindeki değişiklik, elektrikli araç endüstrisindeki pragmatik yaklaşımı temsil ediyor. Tüketiciler için aşırı pahalı ve çok uzun menzilli bir bataryadan ziyade, uygun fiyatlı ve günlük ihtiyaçlara cevap veren güvenilir bir teknoloji daha önemli hale geliyor.

SlateElektrikli AraçLFP BatteryTeknolojiOtomobil
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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