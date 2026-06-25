Samsung'dan sürpriz hediye: Galaxy S8 ve Note 8 için güncelleme yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, neredeyse on yıllık geçmişe sahip akıllı telefonları için beklenmedik bir yazılım güncellemesi duyurdu. Resmi destek süresi yıllar önce sona ermiş olmasına rağmen, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 cihazları yeni yazılımı almaya başladı. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Bu üç model 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve zamanında mobil cihaz endüstrisinde gerçek bir devrim yaratmıştı. Üreticiler genellikle bu kadar eski modelleri tamamen unuturlar, ancak Samsung, kullanıcı sadakatini göz önünde bulundurarak sistemi yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Bu cihazlar için son güncelleme en son 2022 yılında sunulmuştu.

Sistem kararlılığı ve verimlilik

ixbt.com verilerine göre, yeni yazılım şu an için yalnızca ABD'deki Verizon operatörü ağındaki cihazlar için dağıtılıyor. 11 Haziran'dan itibaren kullanıcılar, akıllı telefonlarında sistemin güncellendiğine dair bildirimler görmeye başladılar. Bu güncelleme, cihazın genel çalışma verimliliğini artırmaya odaklanıyor.

Belgelere göre, yeni paket şu değişiklikleri içeriyor:

Sistem çalışmasının optimizasyonu;

Cihazın genel kararlılığının artırılması;

Performans verimliliğinin iyileştirilmesi.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu güncelleme akıllı telefonlara yeni özellikler eklemiyor. Ayrıca güvenlik paketleri de değişmedi; cihazlar hala 2021 yılında yayınlanan güvenlik protokolleri temelinde çalışmaya devam ediyor. Buna rağmen, üreticinin bu kadar eski modellere dikkat göstermesi teknoloji dünyasında nadir görülen bir durumdur.

Özbekistan ve diğer bölgeler için beklentiler

Şu an için bu yazılım yalnızca Amerika pazarı için onaylanmış durumda. Güncellemenin diğer bölgelerde, özellikle Özbekistan'daki Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 sahipleri için ne zaman sunulacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Genellikle bu tür teknik düzeltmeler aşamalı olarak diğer bölgelere de yayılır.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Samsung cihazları hala lider konumda. Galaxy S8 ve Note 8 modelleri bugün itibarıyla teknik olarak eskimiş olsa da, kaliteli ekranları ve sağlam gövdeleri nedeniyle ikinci el pazarında hala alıcılarını buluyor. Üreticinin bu adımı, kullanıcıların markaya olan güvenini şüphesiz daha da güçlendirecektir.