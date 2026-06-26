AI Ajanlarını Test Eden Patronus AI 50 Milyon Dolar Yatırım Aldı

·1·Teknoloji
AI Ajanlarını Test Eden Patronus AI 50 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Günümüzde yapay zeka (AI) teknolojileri, basit soruları yanıtlama aşamasını geçerek karmaşık ve çok aşamalı görevleri bağımsız olarak yerine getiren ajanlara dönüşüyor. Ancak, bu ajanlara finansal analiz yapmak veya seyahat rezervasyonu yapmak gibi sorumluluk gerektiren işler teslim edilmeden önce, güvenilirliklerinin test edilmesi en kritik meselelerden biri olmaya devam ediyor. Eski Meta AI araştırmacıları tarafından kurulan Patronus AI girişimi, tam olarak bu sorunu çözmek için 50 milyon dolar tutarında yatırım topladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Greenfield Partners liderliğindeki Series B yatırım turu kapsamında toplanan bu fonlar, şirketin toplam sermayesini 70 milyon dolara çıkardı. Tura ayrıca Notable Capital, Lightspeed, Datadog ve Samsung gibi büyük yatırımcılar da katıldı. Bu denli yüksek ilgi, Patronus AI'nın sunduğu çözümlere olan talebin ne kadar fazla olduğunun bir göstergesidir.

Dijital Dünyalar ve Stres Testleri

Patronus AI, "dijital dünya modelleri" aracılığıyla web sitelerinin ve dahili sistemlerin kopyalarını oluşturuyor. Bu simüle edilmiş ortamlarda AI ajanları, çeşitli beklenmedik senaryolar altında stres testine tabi tutuluyor. Bu süreç, Waymo gibi şirketlerin otonom araçları test etme yöntemine benziyor: Araç yola çıkmadan önce sanal dünyada kötü hava koşulları veya yola aniden fırlayan bir çocuk gibi tehlikeli durumlara karşı hazırlanıyor.

Şu anda birçok AI laboratuvarı, modellerinin yeteneklerini göstermek için çeşitli benchmark'lar (test göstergeleri) kullanıyor. Ancak, yüksek puan her zaman yapay zekanın gerçek dünyadaki karmaşık işleri hatasız yapacağını garanti etmiyor. Patronus AI tarafından geliştirilen sistem ise ajanların "kurnazlık" yapmasını, yani görevi tamamlamadan kestirme yollarla sonuca ulaşmaya çalışmalarını tespit ediyor ve onları doğru şekilde çalışmaya zorluyor.

Notable Capital Yönetici Direktörü Glenn Solomon, Patronus AI gelirlerinin geçen yıl boyunca 15 kat arttığını belirtti. Şu anda neredeyse tüm önde gelen AI laboratuvarları ve birçok gelişmekte olan girişim, bu şirketin müşterileri arasında yer alıyor. Bu durum, yapay zeka güvenliği ve güvenilirliği konusunda pazarın ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Mevcut aşamada Patronus AI, temel olarak yazılım mühendisliği ve finans sektörleri için simülasyon ortamları sunuyor. Şirketin kurucularından Anand Kannappan'a göre, bu henüz bir başlangıç ve gelecekte birçok başka sektör için de dijital test alanları oluşturulacak. Bu da AI ajanlarının günlük hayatımıza daha derin ve güvenli bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyacak.

Patronus AIYapay ZekaYatırımStartupTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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