TikTok Artık Sadece Bir Sosyal Ağ Değil: Platform Bir “Süper Uygulamaya” Dönüşüyor

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan TikTok platformu, geleneksel kısa video servisi konumundan çıkarak tüm dijital ihtiyaçları tek bir yerde toplayan bir “süper uygulama” (super app) seviyesine yükseliyor. Şirket son zamanlarda sadece eğlence içeriklerini değil, aynı zamanda e-ticaret, haritalar, arama motoru ve hatta finansal hizmetleri de kapsamaya başladı. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

TikTok'un stratejisindeki bu değişim, Çin'in WeChat uygulaması modeline oldukça benziyor. WeChat; sosyal ağ, mesajlaşma, ödeme sistemi ve uygulama mağazasını tek bir çatıda birleştirmişti. TikTok da kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yapmasını engelleyerek tüm işlemleri tek bir platform içinde gerçekleştirmelerini hedefliyor. Zamin.uz, uluslararası teknoloji yayınlarının verilerine dayanarak bu bilgiyi aktarıyor.

Seyahat ve Otel Rezervasyon İmkanı

Platform yakın zamanda TikTok GO hizmetini başlattı. Bu yenilik, kullanıcıların ilgi çekici videolar aracılığıyla sadece yeni yerler keşfetmelerine değil, aynı zamanda doğrudan uygulama üzerinden otel ve turistik mekan rezervasyonu yapmalarına olanak tanıyor. Eskiden kullanıcı bir seyahat videosu izleyip ardından Google veya başka servisler üzerinden bilet ararken, artık tüm bu süreç TikTok içinde gerçekleşecek.

Bu adım, TikTok'un Google'ın temel iş kolları olan Search ve Google Maps ile doğrudan rekabete gireceği anlamına geliyor. Genç nesil zaten TikTok'u bir arama motoru olarak kullanmaya başlamışken, işlemlerin de burada gerçekleştirilmesinin platformun gelirlerini ciddi şekilde artırması bekleniyor.

Spor ve Eğlence İçeriği Entegrasyonu

Spor tutkunları için de platform özel kolaylıklar yaratıyor. TikTok GamePlan projesi kapsamında FIFA Dünya Kupası için özel bir merkez (hub) kuruldu. Burada kullanıcılar maç takvimini, turnuva tablosunu, canlı sonuçları ve özel görüntüleri izleyebiliyor. Ayrıca MLS ve MLB gibi büyük liglerle iş birlikleri kurularak spor içeriğinin popülerliği güvence altına alınıyor.

Platformun “süper uygulama”ya dönüşme yolundaki temel aşamaları şunları içeriyor:

TikTok Shop üzerinden doğrudan alışveriş sistemi;

Yerel mekanları bulmak için interaktif haritalar;

Oyunlar ve eğlence uygulamaları koleksiyonu;

Fintech lisansı alarak finansal işlemleri başlatmak.

Şu an TikTok ABD'de yeni bir sahiplik yapısına geçmiş olsa da, küresel gelişim stratejisi değişmeden kalıyor. Uzmanlara göre, Batı pazarında “süper uygulama” modelinin ne kadar başarılı olacağı henüz tartışmalı olsa da, TikTok bu konuda en büyük potansiyele sahip aday konumunda.