Apple, Çin'den bellek yongaları satın almak için Trump yönetiminden izin istiyor

ABD'li Apple şirketi, Çinli CXMT (ChangXin Memory Technologies) şirketinden bellek yongaları satın almak için yeni başkan Donald Trump yönetimiyle müzakereler yürütüyor. Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi bu konuda ABD Ticaret Bakanlığı'na ve Washington'daki nüfuzlu kişilere resmi başvuruda bulundu. Bu adım, Apple ürünlerinin maliyetlerinin aşırı artışını dizginlemeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mesele şu ki, CXMT şirketi Pentagon tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı kuruluşlar listesine dahil edilmiş durumda. Bu nedenle, Amerikan şirketlerinin bu üreticiyle iş birliği yapabilmesi için hükümetten özel izin alması gerekiyor. Apple için bu anlaşma sadece tedarik zincirini çeşitlendirmek değil, aynı zamanda küresel pazardaki fiyat baskısından korunma aracıdır.

Bellek yongası fiyatlarının sert yükselişi

Apple'ın Çin pazarına yönelmesinin temel nedeni, dünya pazarında DRAM ve NAND bellek yongası fiyatlarının benzeri görülmemiş şekilde artmasıdır. Şirket, kısa süre önce bellek fiyatlarının artışı nedeniyle Mac bilgisayarların ve iPad tabletlerin perakende satış fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. WCCF verilerine göre, son bir yıl içinde 12 GB LPDDR5X yongalarının fiyatı neredeyse üç katına çıktı.

Analistlerin öngörülerine göre, durum değişmezse, gelecekteki iPhone 18 Pro modelinin maliyetinde bellek ve depolama birimlerinin payı yüzde 27'ye ulaşabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut iPhone 17 Pro modelinde bu oran sadece yüzde 9'dur. Böyle bir keskin fark, şirketin net kârına ciddi bir darbe vurabilir veya nihai ürün fiyatlarının aşırı yükselmesine yol açabilir.

Stratejik avantaj ve rekabet

CXMT şu anda Çin'in en hızlı büyüyen bellek yongası üreticisi konumunda. Şirket, Apple'ın ihtiyaçlarını tamamen karşılayamasa bile, tedarikçi listesine eklenmesi Amerikan şirketine diğer ortaklarla olan müzakerelerde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Apple şu anda ağırlıklı olarak Güney Koreli Samsung ve SK hynix ile Amerikalı Micron şirketleriyle iş birliği yapmaktadır.

Yeni bir alternatif tedarikçinin ortaya çıkması, Apple'ın mevcut ortaklarından daha fazla indirim talep etmesine ve fiyatları düşürmesine olanak tanır. Ancak, Trump yönetiminin Çin'e karşı katı korumacı politikaları ve ticaret savaşları koşullarında, böyle bir iznin alınmasının kolay olmayacağı bekleniyor.

Şu ana kadar ne Apple yönetimi ne de Beyaz Saray temsilcileri bu müzakerelerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen, teknoloji pazarı katılımcıları bu kararı dikkatle takip ediyor, çünkü bunun tüm akıllı telefon ve bilgisayar endüstrisindeki fiyat politikalarını doğrudan etkileyeceği açık.