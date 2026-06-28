Elon Musk ve Masayoshi Son Arasında Uzay Bahsi: Orbital Veri Merkezleri Gerekli mi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından ortaya atılan uzayda orbital veri merkezleri kurma fikri, teknoloji dünyasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Özellikle SoftBank kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, bu projenin ekonomik verimliliğini ve güncelliğini sorguladı. Bu tartışmalar, yapay zeka (AI) yarışının benzeri görülmemiş bir hızla ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Masayoshi Son, yakın zamanda gerçekleşen hissedarlar toplantısında, uzayda veri merkezleri inşa etmenin maliyetleri düşürme konusunda önemli bir etki yaratmayacağını vurguladı. Ona göre, bu tür karmaşık projelerin hayata geçirilmesi çok fazla zaman gerektiriyor. AI alanındaki mücadelede ise önümüzdeki birkaç yıl, on yıllar sonra gerçekleşecek olaylardan çok daha kritik bir öneme sahip.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde uzmanlar, Son'un bu eleştirilerini analiz ederek, SoftBank CEO'sunun kendisinin de geçmişte riskli ve beklenmedik projelere yatırım yapmasıyla tanındığını hatırlattılar. Ancak bu kez Masayoshi Son daha pragmatik bir yaklaşımı tercih ediyor. Pozisyonu, şu anki hesaplama gücü ihtiyacının yeryüzünde çözülmesi gerektiği yönünde.

SpaceX için yeni bir iş fırsatı mı?

Analist Sean O'Kane, Elon Musk'ın bu planını SpaceX şirketi için ek bir gelir kaynağı olarak değerlendiriyor. Eğer bir orbital veri merkezi ağı oluşturulursa, bu durum uyduların sürekli olarak güncellenmesi ve fırlatılması gerekliliğini doğuracaktır. Bu da karşılığında SpaceX için garantili bir sipariş akışı sağlayacaktır.

Şu anda NVIDIA gibi devler tarafından üretilen çiplere olan kıtlık, birçok şirketi alternatif yollar aramaya zorluyor. Örneğin, OpenAI kendi çiplerini üretmeyi planlarken, Groq gibi girişimler yeni tür hesaplama güçleri sunuyor. SpaceX de bu pazarda yer edinmeye çalışarak Google ve Anthropic gibi büyük oyuncularla iş birliği yapıyor.

Orbital veri merkezlerinin temel fikri, uzaydaki düşük sıcaklıkların sunucuları soğutma maliyetlerini azaltabileceği yönündedir. Ancak uzmanlar, veri iletimindeki gecikmelerin ve uyduların kısa hizmet ömürlerinin bu avantajı ortadan kaldırabileceği konusunda endişeli. Masayoshi Son tam olarak bu noktalara dikkat çekerek projenin karlılığını sorguluyor.

Özbekistan teknoloji pazarı için de bu tür küresel trendler büyük önem taşıyor. Ülkemizde dijitalleşme ve AI teknolojilerinin uygulanması hızlanırken, hesaplama güçlerinin nerede ve nasıl konumlandırılacağı, gelecekteki bulut hizmetleri fiyatlarını doğrudan etkileyecektir.

Sonuç olarak, Elon Musk'ın orbital hayalleri ile Masayoshi Son'un gerçekçi bakış açısı arasındaki çatışma, teknoloji dünyasının gelecekteki gelişim yönünü belirleyecektir. Şimdilik tüm dikkatler OpenAI, NVIDIA ve diğer AI liderlerinin bir sonraki adımlarına odaklanmış durumda.