Elon Musk ve Masayoshi Son Arasında Uzay Bahsi: Orbital Veri Merkezleri Gerekli mi

·32·Teknoloji
Elon Musk ve Masayoshi Son Arasında Uzay Bahsi: Orbital Veri Merkezleri Gerekli mi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından ortaya atılan uzayda orbital veri merkezleri kurma fikri, teknoloji dünyasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Özellikle SoftBank kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, bu projenin ekonomik verimliliğini ve güncelliğini sorguladı. Bu tartışmalar, yapay zeka (AI) yarışının benzeri görülmemiş bir hızla ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Masayoshi Son, yakın zamanda gerçekleşen hissedarlar toplantısında, uzayda veri merkezleri inşa etmenin maliyetleri düşürme konusunda önemli bir etki yaratmayacağını vurguladı. Ona göre, bu tür karmaşık projelerin hayata geçirilmesi çok fazla zaman gerektiriyor. AI alanındaki mücadelede ise önümüzdeki birkaç yıl, on yıllar sonra gerçekleşecek olaylardan çok daha kritik bir öneme sahip.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde uzmanlar, Son'un bu eleştirilerini analiz ederek, SoftBank CEO'sunun kendisinin de geçmişte riskli ve beklenmedik projelere yatırım yapmasıyla tanındığını hatırlattılar. Ancak bu kez Masayoshi Son daha pragmatik bir yaklaşımı tercih ediyor. Pozisyonu, şu anki hesaplama gücü ihtiyacının yeryüzünde çözülmesi gerektiği yönünde.

SpaceX için yeni bir iş fırsatı mı?

Analist Sean O'Kane, Elon Musk'ın bu planını SpaceX şirketi için ek bir gelir kaynağı olarak değerlendiriyor. Eğer bir orbital veri merkezi ağı oluşturulursa, bu durum uyduların sürekli olarak güncellenmesi ve fırlatılması gerekliliğini doğuracaktır. Bu da karşılığında SpaceX için garantili bir sipariş akışı sağlayacaktır.

Şu anda NVIDIA gibi devler tarafından üretilen çiplere olan kıtlık, birçok şirketi alternatif yollar aramaya zorluyor. Örneğin, OpenAI kendi çiplerini üretmeyi planlarken, Groq gibi girişimler yeni tür hesaplama güçleri sunuyor. SpaceX de bu pazarda yer edinmeye çalışarak Google ve Anthropic gibi büyük oyuncularla iş birliği yapıyor.

Orbital veri merkezlerinin temel fikri, uzaydaki düşük sıcaklıkların sunucuları soğutma maliyetlerini azaltabileceği yönündedir. Ancak uzmanlar, veri iletimindeki gecikmelerin ve uyduların kısa hizmet ömürlerinin bu avantajı ortadan kaldırabileceği konusunda endişeli. Masayoshi Son tam olarak bu noktalara dikkat çekerek projenin karlılığını sorguluyor.

Özbekistan teknoloji pazarı için de bu tür küresel trendler büyük önem taşıyor. Ülkemizde dijitalleşme ve AI teknolojilerinin uygulanması hızlanırken, hesaplama güçlerinin nerede ve nasıl konumlandırılacağı, gelecekteki bulut hizmetleri fiyatlarını doğrudan etkileyecektir.

Sonuç olarak, Elon Musk'ın orbital hayalleri ile Masayoshi Son'un gerçekçi bakış açısı arasındaki çatışma, teknoloji dünyasının gelecekteki gelişim yönünü belirleyecektir. Şimdilik tüm dikkatler OpenAI, NVIDIA ve diğer AI liderlerinin bir sonraki adımlarına odaklanmış durumda.

Elon MuskSpaceXMasayoshi SonYapay ZekaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA Uzayda Yakıt İstasyonu Kuruyor: İlk Testler Başarıyla TamamlandıNASA Uzayda Yakıt İstasyonu Kuruyor: İlk Testler Başarıyla TamamlandıBugün, 02:21Instagram Kullanıcıların Öneri Algoritmasını Kişisel Olarak Yönetmesine İzin VeriyorInstagram Kullanıcıların Öneri Algoritmasını Kişisel Olarak Yönetmesine İzin VeriyorBugün, 02:21Grand Theft Auto VI Detayları Belli Oldu: Oyun Dünyası ve Yeni TeknolojilerGrand Theft Auto VI Detayları Belli Oldu: Oyun Dünyası ve Yeni TeknolojilerBugün, 00:58Starlink Mobile Moğolistan'da Yayına Giriyor: Akıllı Telefonlar Doğrudan Uyduya BağlanacakStarlink Mobile Moğolistan'da Yayına Giriyor: Akıllı Telefonlar Doğrudan Uyduya BağlanacakBugün, 00:25Elon Musk, Eski SpaceX Mühendisleri Tarafından Kurulan Mesh Startup'ını Satın AlıyorElon Musk, Eski SpaceX Mühendisleri Tarafından Kurulan Mesh Startup'ını Satın AlıyorDün, 23:51Yapay Zeka Aslında Düşünmüyor mu? Bilim İnsanları "Muhakeme" Zincirlerinin Sırrını ÇözdüYapay Zeka Aslında Düşünmüyor mu? Bilim İnsanları "Muhakeme" Zincirlerinin Sırrını ÇözdüDün, 23:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor