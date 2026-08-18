iQOO Neo 11 Ultra tanıtıldı: 9100 mAch pil ve güçlü Dimensity 9500M

iQOO markasının yeni amiral gemisi akıllı telefonu iQOO Neo 11 Ultra, Çin pazarında resmen tanıtıldı. Ixbt.com’un aktardığına göre cihaz, gelişmiş teknik özellikleri, devasa pili ve uygun fiyatıyla mobil pazarın ilgisini çekmeyi başardı ve kendi sınıfında güçlü pil ömrü sunabilen az sayıdaki cihazdan biri oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun Çin’deki fiyatı 3399 yuandan (yaklaşık 500 dolar) başlıyor. Yerel devlet sübvansiyonları dikkate alındığında alıcılar bu amiral gemisi modeli 2899 yuan ($430) karşılığında satın alabiliyor. Cihazın uluslararası pazarlara çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmasa da fiyat-performans oranı teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Performans ve gelişmiş donanım

iQOO Neo 11 Ultra, MediaTek Dimensity 9500M işlemcisiyle donatılan ilk akıllı telefonlardan biri oldu. Bu SoC, standart Dimensity 9500 sürümünden bir grafik çekirdeğinin eksik olmasıyla (12 yerine 11 çekirdek) ayrılıyor; ancak diğer özellikleri tamamen korunuyor. İşlemci, saniyede 9600 Mbit/s’ye varan hıza sahip modern LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama ile birlikte çalışıyor.

Akıllı telefonun yeteneklerini daha da artırmak amacıyla özel bir Q2 çipi kullanılıyor. Bu çip, görüntü kalitesini 2K formatına kadar yükseltiyor. Aşırı ısınmayı önlemek için, buhar odasının alanı 8000 milimetrekare olan 8K Ice Dome soğutma sistemi kullanılmış. Yazılım tarafında ise OriginOS 6 tercih edilmiş.

Ekran ve gelişmiş görüntü özellikleri

Oyun oynamayı sevenler için cihaz, Visionox F2 malzemesine dayanan 6,83 inçlik ve 2K çözünürlüklü bir ekranla donatılmış. Bu panel 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın genel maksimum parlaklığı 2000 nit, yerel tepe parlaklığı ise 4500 nit seviyesine ulaşıyor. Dokunmatik katmanın örnekleme hızı da 500 Hz’ye kadar çıkıyor.

Rekor düzeyde pil ve kamera

Modelin en önemli özelliklerinden biri, Neo serisi tarihindeki en büyük kapasiteye sahip 9100 mAch bataryası. Dördüncü nesil silikon anot kullanılan pilin enerji yoğunluğu 886 W·ch/litre seviyesinde. Cihaz, 100 W hızlı şarjı ve pili bypass ederek doğrudan güç alma modunu destekliyor.

Üreticinin verilerine göre bu devasa enerji kapasitesi, kullanıcının 13,7 saat boyunca kesintisiz MOBA oyunları oynamasına veya 23 saat boyunca kısa videolar izlemesine olanak tanıyor. Ana kamera, optik görüntü sabitlemeye sahip 50 megapiksellik Sony LYTIA 700V (1/1.56 inç) sensöre dayanıyor. Sisteme 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 16 megapiksellik ön kamera eşlik ediyor.

Akıllı telefon alüminyum yan çerçeve, mat arka panel ve güçlendirilmiş koruyucu camla çevrelenmiş. Cihaz, IP69 seviyesinde su ve toz koruması sunuyor. Ayrıca ekranın altında modern bir ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor.