Instagram Kullanıcıların Öneri Algoritmasını Kişisel Olarak Yönetmesine İzin Veriyor

Instagram sosyal ağı, kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerik filtreleme sistemini daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmek üzerinde çalışıyor. Platform yöneticisi Adam Mosseri'nin yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre, yakında uygulamada "Your Algorithm" (Algoritmanız) özelliğini yapılandırmanın yeni yolları ortaya çıkacak. Bu yenilik, kullanıcıların akışlarında hangi konuları daha fazla, hangilerini ise daha az görmek istediklerini bağımsız olarak belirlemelerine olanak tanıyacak. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Instagram bu özelliği ilk kez geçen yıl sunmuştu, ancak şimdi bunu uygulamanın tüm ana bölümlerine entegre etmeyi planlıyor. Adam Mosseri'nin vurguladığı gibi, amaç algoritmayı sadece ayarlar bölümündeki bir satır olmaktan çıkarıp kullanıcı deneyiminin merkezi bir parçası haline getirmektir. Bu da AI tarafından önerilen içerikler üzerindeki insan kontrolünü güçlendirecektir.

Algoritmayı Yönetmenin Yeni Yolları

Şu anda test edilen birkaç arayüz çözümü mevcut. Örneğin, kullanıcı ana akışta (Feed) sayfayı aşağı kaydırdığında özel bir menü açılacak ve buradan ilgi alanları düzenlenebilecek. Benzer şekilde Reels bölümünde de benzer imkanlar öngörülüyor: Videoyu yukarı kaydırarak kullanıcı tercihlerini belirtebilir veya her videonun altındaki özel butonlar yardımıyla "benzer içerikleri göster" veya "gösterme" komutu verebilir.

Instagram yönetiminin bu adımı, kullanıcıların uzun süredir devam eden şikayetlerine bir yanıt olması bekleniyor. Birçok kullanıcı, algoritmanın takip etmedikleri yabancı hesapların videolarını aşırı derecede göstermesinden rahatsızlık duyuyor. Mosseri'nin paylaşımına gelen en popüler yorumlarda, insanlar hala "sadece takip ettiğimiz kişilerin gönderilerini görmek istiyoruz" talebini dile getiriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu özelliklerin bir kısmı şu anda sınırlı bir kullanıcı grubu arasında test ediliyor. Bazı özellikler önümüzdeki aylarda genel kullanıma sunulurken, bazıları test sürecini geçemeyebilir ve tamamen iptal edilebilir. Bu, Instagram'ın kullanıcıları platformda daha uzun süre tutma ve onlara yalnızca uygun içeriği sunma stratejisinin bir parçasıdır.

Özbekistan'daki Instagram kullanıcıları için de bu yenilik büyük önem taşıyor. Yerel izleyiciler sık sık Reels bölümündeki rastgele ve bazen kültürel değerlerle uyuşmayan içeriklerden şikayet ediyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar dijital ortamlarını filtreleme ve yalnızca faydalı veya eğlenceli konuları tutma imkanına sahip olacaklar.

Özetle Instagram, algoritmalar üzerindeki kontrolü kullanıcının kendisine devrederek platforma olan güveni geri kazanmaya çalışıyor. Eğer bu testler başarıyla tamamlanırsa, yakın gelecekte sosyal ağ akışlarının oluşturulmasında AI ve insan iradesi arasındaki denge yeni bir seviyeye taşınacak.