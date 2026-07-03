Uzaktan Çalışanlar İçin Devrim Niteliğinde Gadget: Dune Klavye Tanıtıldı

·32·Teknoloji
Uzaktan Çalışanlar İçin Devrim Niteliğinde Gadget: Dune Klavye Tanıtıldı

Modern uzaktan çalışma ve çevrimiçi iletişim çağında, farklı uygulamalardaki mikrofon veya kamera kontrol tuşlarını hatırlamak birçok kişi için zahmetli olabiliyor. Project Mirage girişimi, bu sorunu çözmek amacıyla MacBook kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış Dune adlı kompakt ve akıllı bir klavye tanıttı. Ixbt.com verilerine göre, sakız kutusu boyutundaki bu cihaz, dizüstü bilgisayarın USB-C portuna doğrudan bağlanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Alüminyumdan üretilen Dune cihazı üç ana tuşa sahip. Cihazın öne çıkan özelliği, kullanıcının o an hangi uygulamada çalıştığına bağlı olarak işlevini otomatik olarak değiştirmesi. Örneğin, Zoom veya Microsoft Teams üzerinden iletişim kurulurken tuşlar mikrofonu açıp kapatma veya kamerayı yönetme görevini üstlenirken, Excel veya Google Sheets uygulamalarında kopyalama ve geri alma (undo) işlevlerine geçiş yapıyor.

Yapay Zeka ve Geniş İmkânlar

Cihazın en güçlü yanlarından biri, Claude Desktop yapay zeka sistemiyle entegre olması. Kullanıcının programlama bilmesine gerek yok; sadece Claude asistanına hangi görevin gerektiğini sade bir dille anlatması yeterli. Sistem otomatik olarak bir Python skripti yazıyor ve bunu Dune tuşlarından birine atıyor. Bu sayede görselleri JPG formatına dönüştürmek veya şirketler hakkında kısa bilgi toplamak gibi karmaşık süreçler tek bir dokunuşla gerçekleştirilebiliyor.

Dune klavye, MacBook gövdesine uyumlu olarak üretilmiştir ve dizüstü bilgisayarın altında herhangi bir boşluk bırakmaz. Cihazın dahili bir bataryası yoktur, gücü doğrudan dizüstü bilgisayardan alır. Şu an için bu gadget, macOS 15 Sequoia sisteminde çalışan MacBook Air (M2 ve sonrası) ile MacBook Pro (M1 ve sonrası) modellerini destekliyor. Fiyatı 119 dolar olarak belirlenen cihazın, yüksek teknoloji aksesuarlar pazarında yer edinmesi bekleniyor.

Eksiklikler ve Kullanıcı Deneyimi

Cihaz oldukça kullanışlı görünse de, ilk kullanıcılar bazı eksikliklere dikkat çekiyor. Özellikle tuşların basım hissinin çok yumuşak olması nedeniyle, kullanıcının yanlışlıkla elinin çarpması sonucu mikrofonun açılması veya kameranın kapanması mümkün olabiliyor. Bu tür durumların önemli müzakereler sırasında rahatsızlık yaratma ihtimali bulunuyor.

Ayrıca Dune, kendi özel uygulaması aracılığıyla takvimle de senkronize oluyor. Toplantı başlamadan birkaç dakika önce kullanıcıyı uyarıyor ve tek bir tuşla konferansa katılma veya "gecikiyorum" mesajı gönderme imkânı tanıyor. Girişim, gelecekte kullanıcıların kendi skriptlerini paylaşabileceği özel bir pazaryeri başlatmayı da planlıyor.

Özbekistan pazarında bu tür gadget'lar henüz yaygın olmasa da, uzaktan çalışan yazılımcılar ve freelancerlar için Dune gibi cihazlar iş verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Özellikle yapay zeka ile çalışmayı sevenler için bu, yeni bir arayüz türü görevi görecektir.

TeknolojiMacBookDuneYapay ZekaGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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