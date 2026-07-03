Roskosmos, Tamamen Yeniden Kullanılabilir Korona Roketini Tanıtacak

Rusya'nın Roskosmos devlet şirketi, uzay teknolojileri alanında devrim niteliğinde bir adım olması beklenen, tamamen yeniden kullanılabilir Korona roket taşıyıcısı projesini kamuoyuna tanıtma hazırlıkları yapıyor. Bu gelecek vaat eden geliştirmenin maketinin, Temmuz 2026'da Yekaterinburg'da düzenlenecek olan Innoprom uluslararası endüstri fuarında sergilenmesi planlanıyor. Ixbt.com haberine göre.

Makeyev Devlet Roket Merkezi uzmanları tarafından geliştirilen Korona projesi, teknik özellikleri ile dünya kozmonotiğinde özel bir yere sahip. Bu roket tek aşamalı olup dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip. ixbt.com'un bildirdiğine göre sistem, yalnızca yükleri yörüngeye taşımakla kalmayıp, onları oradan Dünya'ya geri getirme görevini de yerine getirebilecek.

Ekonomik Verimlilik ve Teknik Kapasite

Yeni roketin temel avantajlarından biri ekonomik tasarrufudur. Tek kullanımlık roket taşıyıcılara kıyasla Korona'nın maliyetinin önemli ölçüde daha düşük olması ve uçuş frekansının yüksek olması bekleniyor. Ayrıca projenin önemli bir yönü, fırlatma sürecinde ayrılan parçalar için özel olarak ayrılmış bölgeler oluşturma ihtiyacının ortadan kalkmasıdır.

Proje kapsamında belirlenen teknik göstergeler şöyledir:

Roketin toplam kalkış kütlesi yaklaşık 300 tonu bulmaktadır;

Faydalı yük taşıma kapasitesi — 6 tona kadar;

Tek bir roketin 100 seferle kadar yeniden kullanılabilme imkanı;

Sınırsız mesafede suborbital uçuşlar gerçekleştirme yeteneği.

Korona projesinin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor; üzerindeki çalışmalar ilk kez 1992 yılında başlamıştı. Ancak çeşitli nedenlerle süreç birkaç kez duraksadı. Sadece geçen yıl yürütülen bilimsel araştırma çalışmaları, bu konseptin hayata geçirilebileceğini ve deney-tasarım aşamasına hazır olduğunu kanıtladı.

Yeni Altyapı ve Gelecek Planları

Roskosmos yönetiminin belirttiğine göre, yeni roket için karmaşık olmayan, basitleştirilmiş bir kalkış ve iniş alanı ile insan müdahalesi olmadan çalışan otomatik bir yakıt dolum sistemi kullanılacak. Bu modern altyapının Vostochniy uzay üssünde kurulması bekleniyor.

Şu anda deney-tasarım çalışmaları 2026 yılına planlanmış durumda. Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi halinde Korona, Rusya uzay endüstrisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmada önemli bir faktör olacaktır. Bu tür yeniden kullanılabilir sistemler, SpaceX gibi özel şirketlerle rekabette kritik önem taşımaktadır.