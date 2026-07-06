Opta süper bilgisayarı: İspanya-Portekiz maçını kim kazanacak?

Opta süper bilgisayarı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak İspanya - Portekiz karşılaşması öncesinde tarafların galibiyet ihtimallerini hesapladı.

Analiz sonuçlarına göre, normal sürede galibiyete ulaşma ihtimali açısından İspanya belirgin bir üstünlüğe sahip. Portekiz'in oranı ise neredeyse iki kat daha düşük.

İspanya'nın galibiyet ihtimali — yüzde 48,6

Opta Analyst verilerine göre, İspanya milli takımının karşılaşmanın normal süresinde galip gelme ihtimali yüzde 48,6olarak belirlendi.

Bu oran, İspanyolları maçın mutlak favorisi haline getirdi.

Portekiz'e yüzde 25,6 ihtimal verildi

Portekiz milli takımının 90 dakika içinde galip gelme ihtimali yüzde 25,6olarak değerlendirildi.

Buna rağmen, Cristiano Ronaldo liderliğindeki takım büyük maçlarda her türlü tahmini değiştirebilecek kapasiteye sahip.

Uzatma ihtimali de yüksek

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitip maçın uzatmalara veya penaltı atışlarına gitme ihtimali yüzde 25,8olarak hesaplandı.

Opta hesaplamaları şu şekilde:

İspanya galibiyeti — yüzde 48,6;

Portekiz galibiyeti — yüzde 25,6;

Beraberlik ve uzatmalar — yüzde 25,8.

İber derbisi saat 00:00'da başlayacak

Portekiz ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi TSİ 00:00'da başlayacak.

Rakamlar İspanya'yı favori gösterse de, play-off aşamasında tek bir an tüm senaryoyu değiştirebilir.