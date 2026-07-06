Jamal Musiala ameliyat masasına yattı: Bayern'in yıldızı ne zaman sahalara dönecek?

Bayern Münih ve Almanya milli takımının yıldızı Jamal Musiala, yeni bir cerrahi operasyon geçirdi. Kuzey Amerika'da sona eren Dünya Kupası'nın ardından gerçekleştirilen bu müdahale, futbolcunun sağlığına tam olarak kavuşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kulübün basın biriminden yapılan resmi açıklamaya göre, bu operasyon beklenmedik bir sakatlığın sonucu değil, önceden planlanmış bir tıbbi müdahaledir. Bayern doktorları, ofansif orta saha oyuncusunun geçen yıl yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyileşme sürecini tamamlamak için bu adımın gerekli olduğuna karar verdi.

İyileşme planı ve süreler

Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu artık özel olarak hazırlanan bir rehabilitasyon programı kapsamında antrenmanlara başlayacak. Cerrahi operasyonun tam yaz arasına denk getirilmesi, Musiala'nın 2026-27 sezonunun önemli bir kısmını kaçırmamasını sağlayacak.

Münih yönetimi, futbolcunun sezon öncesi kamplarına katılabileceğine inanıyor. Kulüp, hazırlanan kesin plan doğrultusunda Jamal'ın yeni sezonun ilk maçlarına kadar optimal fiziksel kondisyona ulaşacağını belirtiyor. Bunun, Bayern için sezon başında büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Eski sakatlığın etkileri

Hatırlatmak gerekirse, Jamal Musiala 2025 yazında Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpışmıştı. O dönemde Alman yetenek, kaval kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı gibi oldukça ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

O olaydan sonra futbolcu uzun süre sahalardan uzak kaldı ve 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırdı. Hatta bu yılın mart ayında tendonlarındaki ağrı nedeniyle sahalara dönüşü biraz gecikmişti. Mevcut müdahale, tam olarak o komplikasyonları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Şu anda doktor gözetiminde olan futbolcunun durumu olumlu değerlendiriliyor. Bayern taraftarları için en önemli konu, takımın ana oyun kurucusunun yeni sezon başlangıcına kadar tamamen sağlıklı bir şekilde geri dönmesidir.