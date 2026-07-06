Commell, Core Ultra 7 366H işlemcili kompakt anakartını tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarında mobil işlemcileri masaüstü sistemlere uyarlama eğilimi yeni bir aşamaya geçiyor. Commell, en yeni çalışması olan LV-6718 model anakartını tanıttı. Bu cihazın en dikkat çekici özelliği, Intel'in en yeni ve enerji tasarruflu Core Ultra 7 366H mobil işlemcisiyle donatılmış olmasıdır. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, bu anakart Mini-ITX formatında tasarlanmış olup, kompakt boyutlarda güçlü bilgisayarlar toplamak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Mobil işlemciler genellikle dizüstü bilgisayarlar için üretilse de, düşük enerji tüketimleri ve yüksek performansları bu tür hibrit çözümleri günümüzde popüler hale getirmektedir.

Core Ultra 7 366H işlemcisi 16 çekirdek (4 performans, 8 enerji tasarruflu ve 2 düşük güç tüketen çekirdek) içermektedir. Ayrıca, günlük görevler ve multimedya içerikleriyle çalışırken yüksek performans sağlayan 4 Xe çekirdekli entegre grafik işlemciye (iGPU) sahiptir. Bu platform, Intel Meteor Lake mimarisinin tüm avantajlarını bünyesinde barındırmaktadır.

Teknik özellikler ve genişletilebilirlik

Commell LV-6718 anakartı, kompakt olmasına rağmen genişletilebilirlik konusunda modern gereksinimleri karşılamaktadır. Üzerinde iki adet SO-DIMM RAM yuvası bulunmakta olup, kullanıcılar yüksek hızlı bellek modülleri takabilmektedir. Veri depolama için ise iki adet M.2 yuvası ayrılmıştır: bunlardan biri PCIe 4.0, diğeri ise en güncel PCIe 5.0 standardını desteklemektedir.

Grafik yeteneklerini artırmak isteyenler için tam boyutlu bir harici ekran kartı takma imkanı da mevcuttur. Ancak, bu yuvanın PCIe 5.0 arayüzünün sadece 8 hattı ile sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum modern oyun ekran kartları için yeterli olsa da, maksimum bant genişliği gerektiren profesyonel görevlerde bazı kısıtlamalar yaşanabilir.

Cihazın port seti de dikkat çekicidir. İki adet COM portunun bulunması, bu anakartın sadece sıradan kullanıcılar için değil, aynı zamanda endüstriyel ve profesyonel alanlar için de tasarlandığını göstermektedir. Bu tür özelleşmiş cihazlar, otomasyon sistemleri ve özel sunucu çözümleri için ilgi çekici olabilir.

Sonuç olarak Commell LV-6718, mobil teknolojilerin verimliliği ile masaüstü bilgisayarların esnekliğinin birleştiği bir noktadır. Şu an pazarda bu tür çözümler çok fazla olmasa da, enerji tasarrufuna olan talebin arttığı bir dönemde bu ürünün kendi alıcılarını bulacağı şüphesizdir.