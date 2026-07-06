Apple, Hindistan'da dört yıllık aranın ardından banka kartı ile ödemeleri yeniden başlattı

Apple, Hindistan pazarında Apple Account alışverişleri için banka kartı ile ödeme yapma imkanını yeniden sunmaya başladı. Dört yıllık bir aradan sonra atılan bu adım, teknoloji devinin yerel düzenleyici kurumların gerekliliklerine uyum sağlama konusundaki son hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklik, iPhone kullanıcıları için dijital hizmetlerden yararlanma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Yeni kurallara göre kullanıcılar artık Apple Account hesaplarına Visa ve Mastercard sistemindeki kredi ve banka kartlarını tanımlayabilirler. Bu imkan; iCloud+, Apple Music gibi abonelikler ve App Store mağazasındaki alışverişler için geçerlidir. Bilgi için belirtmek gerekirse, Apple Mayıs 2022'de ülkedeki tekrarlayan ödeme sistemindeki değişiklikler nedeniyle kartla ödeme işlemlerini durdurmuştu.

Düzenleyici gereklilikler ve teknik çözümler

TechCrunch'ın haberine göre, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) 2021'de uygulamaya koyduğu yeni kurallar, tüccarlardan ve ödeme sağlayıcılarından müşterileri güçlü bir şekilde doğrulamalarını ve kartların tokenlaştırılmış verilerini kullanmalarını talep etmişti. Ayrıca şirketlerin müşteri kart bilgilerini kendi sunucularında saklamaları yasaklanmıştı. Apple, bu karmaşık teknik gereklilikleri yerine getirmek için backend sistemini tamamen elden geçirdi.

Son iki yıl boyunca Hintli kullanıcılar abonelikleri için yalnızca UPI (yerel hızlı ödeme ağı), net-banking veya Apple Account bakiyesini önceden yükleyerek ödeme yapmak zorunda kalıyorlardı. Kartlarla ilgili kısıtlamalar birçok kullanıcı için rahatsızlık yaratmış ve aboneliklerin otomatik yenilenme sürecini zorlaştırmıştı.

Küresel baskı ve yerel uyum

Apple'ın Hindistan'daki bu hamlesi, küresel stratejisindeki değişimleri yansıtıyor. Günümüzde dünya genelindeki hükümetler dijital platformlara yönelik özel kurallar getiriyor. Örneğin, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'deki yasal değişiklikler de Cupertino merkezli şirketi App Store ve ödeme sistemlerini yerelleştirmeye zorluyor.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, bu yeniliğin oldukça geç kalmış olmasına rağmen abonelik yenilemedeki temel engellerden birini ortadan kaldırdığını belirtiyor. Apple'ın hizmetler iş kolunun Hindistan'da çift haneli rakamlarla büyüdüğü bir dönemde, kullanıcılara daha fazla ödeme yöntemi sunmak şirket için stratejik bir öneme sahip.

Ayrıca banka kartlarının geri dönüşü, Hindistan'da Apple Pay hizmetinin başlayacağına dair tahminleri de canlandırdı. Şirket henüz resmi planlarını açıklamamış olsa da, ödeme altyapısının yerel mevzuata uyumlu hale getirilmesi bu servis için yol açabilir. Şu anda kartla ödeme fonksiyonu kademeli olarak kullanıma sunulmakta olup yakın zamanda tüm kullanıcılar için erişilebilir olacaktır.