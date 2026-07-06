Hamaney'in cenaze töreninde Donald Trump'a yönelik sert çağrılar yapıldı

Ali Hamaney ile vedalaşma töreni Tahran'daki "İmam Humeyni Musallası" kompleksinde gerçekleşti. Törende oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud, babalarının tabutunun arkasında cenaze namazına katıldılar.

Bu arada, İran'ın mevcut dini lideri olabileceği söylenen Mücteba Hamaney törende görülmedi.

Bildirildiğine göre, Ali Hamaney ile birlikte kızı, damadı, gelini ve 14 aylık torunu da defnedildi.

Cenaze başlamadan önce şair Muhammed Resuli bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, onu öldürmenin bir "zorunluluk" olduğunu söyledi.

Muhammed Resuli toplananlara hitaben, "dünyadaki en kötü insanın" neden hala hayatta olduğunu sordu. Konuşmasının önceden planlandığı ve meydandakilerin büyük bir kısmının bu sözleri alkışlarla karşıladığı belirtiliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir de törende iki ana sloganın atıldığını bildirdi. Ona göre toplananlar, düşmanlara karşı direniş ve İran liderinin kanı için intikam talebinde bulundular.

Ana cenaze namazını Kum şehrinden 97 yaşındaki Ayetullah Cafer Sübhani kıldırdı.

Namaz ve dualar, Ali Hamaney ile birlikte ailesinin üyeleri, gelini Zehra Haddad Adil ve 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Gülpaygani'nin ruhuna ithaf edildi.

The Guardian kaynaklarına göre Donald Trump, törene katılanların gözyaşlarına şüpheyle yaklaştı. Hamaney'den halkın nefret ettiğini düşündüğünü belirterek, yas tutanların gözyaşlarının "sahte" olabileceğini öne sürdü.

Ancak olay yerinde çalışan gazeteciler, törene katılanların üzüntüsünün samimi olduğunu kaydetti.