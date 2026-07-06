Chelsea, altyapısından yetişen Aggie Beever-Jones ile uzun vadeli sözleşme imzaladı

·40·Spor
Chelsea, altyapısından yetişen Aggie Beever-Jones ile uzun vadeli sözleşme imzaladı

Londra'nın Chelsea kadın futbol takımı, en yetenekli ve gelecek vadeden forvetlerinden biri olan Aggie Beever-Jones ile iş birliğini sürdürme kararı aldı. Kulüp basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir altı yıllık sözleşme imzalandı. Bu adım, kulübün kendi akademisinden yetişen oyunculara duyduğu yüksek güvenin ve gelecekteki stratejik hedeflerinin bir simgesi olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Aggie Beever-Jones, dokuz yaşından beri "Maviler" sisteminde forma giyiyor. Genç takımdan as kadronun vazgeçilmez bir parçası olmaya kadar uzanan zorlu ve başarılı bir yol kat etti. Yeni anlaşma, onun sadece kulüp için değil, tüm İngiliz kadın futbolundaki artan itibarının bir kanıtı niteliğinde. Forvet oyuncusu, şu ana kadar Londra ekibi formasıyla çıktığı 97 maçta 32 gol atmayı başardı.

Akademi hayalinden as kadro yıldızlığına

Futbolcunun kendisi, imza töreninin ardından heyecanını gizleyemedi. Aggie Beever-Jones, "Chelsea çocukluğumdan beri benim yuvam oldu. Bu, hem benim hem de ailem için çok büyük bir anlam taşıyor. Bugün benim için gurur verici bir gün ve yolculuğuma tam da bu mavi formayla devam etmekten, yeni anılar biriktirmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beever-Jones'un profesyonel seviyeye yükselmesinde eski teknik direktör Emma Hayes'in katkıları yadsınamaz. Futbolcunun belirttiğine göre, ona büyük futboldaki ilk şansı veren ve yeteneğine inanan kişi bizzat Hayes'ti. Bu güven meyvelerini verdi ve Aggie, 2024-25 sezonunda Chelsea ile birlikte yerel ligde "triple" (üç kupa) kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Forvet oyuncusunun başarı listesi, yaşına göre oldukça etkileyici. İki kez İngiltere Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı, ayrıca ikişer kez İngiltere Kupası ve Lig Kupası sahibi oldu. Sahadaki verimliliği ve hızı, onu Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri haline getirdi.

Uluslararası arenadaki başarılar

Aggie Beever-Jones'un kulüpteki parlak performansı, İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman'ın da gözünden kaçmadı. "Dişiler" (Lionesses) formasıyla da kendini kanıtlamayı başardı. Özellikle Wembley Stadyumu'nda Portekiz'e karşı oynanan maçta sadece 30 dakika içinde yaptığı hat-trick, futbol kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Ayrıca 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Turnuva boyunca Galler kalesine attığı kritik gol, uluslararası arenadaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Chelsea yönetimi, böylesine yetenekli bir futbolcuyu uzun vadeli olarak takımda tutarak önümüzdeki yıllarda da kadın futbolundaki hegemonyasını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu transfer politikası, Londra kulübünün sadece yıldız oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmakla kalmayıp, geleneklerine sadık kalarak yerel yetenekleri koruma konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Beever-Jones'un 2030'a kadar sürecek sözleşmesi, modern kadın futbolundaki en uzun vadeli anlaşmalardan biri olarak kabul ediliyor.

ChelseaAggie Beever-JonesFutbolTransferİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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