Belkin, entegre kablolu ve 45W gücünde yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı

·1·Teknoloji
Belkin, entegre kablolu ve 45W gücünde yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı

Aksesuar üretiminde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Belkin, yeni kompakt ve yüksek güçlü taşınabilir şarj cihazını (power bank) tanıttı. Cihaz, sadece kapasitesiyle değil, aynı zamanda modern akıllı telefonlar ve tabletler için gerekli olan hızlı şarj yeteneğiyle de öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, gövdesine entegre edilmiş USB-C kablosudur. Bu, kullanıcıların yanlarında ekstra kablo taşıma zorunluluğundan kurtulmalarını sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, bu cihaz şimdilik Çin pazarında 269 yuan (yaklaşık 35 ABD doları) fiyatla satışa sunuldu.

Batarya kapasitesi 10 000 mAh değerindedir. Bu kapasite, modern iPhone veya Samsung amiral gemisi modellerini en az iki kez tam şarj etmek için yeterlidir. Cihazın maksimum çıkış gücü 45W olup, bu sayede sadece akıllı telefonları değil, MacBook Air gibi düşük enerji tüketen dizüstü bilgisayarları da şarj edebilmektedir.

Teknik özellikler ve arayüzler

Belkin mühendisleri cihazı üç bağlantı noktasıyla donattı. Entegre USB-C kablosu 45W güç sağlayabilirken, gövdedeki harici USB-C portu da aynı gücü desteklemektedir. Eski nesil cihazlar için ise 18W gücünde bir USB-A portu mevcuttur. Bu, aynı anda birden fazla cihazı şarj etmeye olanak tanır.

Cihazın yan tarafında özel bir dijital ekran yer almaktadır. Bu ekran, kullanıcıya bataryanın kalan şarj seviyesini yüzde bazında net bir şekilde gösterir. Bu, geleneksel LED göstergelerden çok daha kullanışlı ve hassas bir çözümdür.

Tasarım konusunda şirket, klasik ve modern bir tarzı tercih etti. Yeni model; siyah (Black), mavi (Blue) ve kum (Sand) olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Kompakt boyutları sayesinde günlük kullanım ve seyahatler için oldukça kullanışlı bir aksesuar olması bekleniyor.

Belkin ürünleri, kaliteli ve güvenilir premium aksesuarlar olarak bilinmektedir. Bu yeni modelin de kısa süre içinde yerel perakendecilerde ve çevrimiçi mağazalarda yerini alması muhtemeldir. Yüksek güç ve entegre kablo kombinasyonu, onu rakiplerinden belirgin şekilde ayırıyor.

BelkinPower BankTeknolojiGadgetUSB-C
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Telefon Devrimi: Nokia'dan Yapay Zeka Destekli 4 Yeni Cihaz!Telefon Devrimi: Nokia'dan Yapay Zeka Destekli 4 Yeni Cihaz!Bugün, 22:45Google kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullanıyorGoogle kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullanıyorBugün, 22:29Yandex Go uygulamasında Troika ulaşım kartlarını yönetme özelliği kullanıma sunulduYandex Go uygulamasında Troika ulaşım kartlarını yönetme özelliği kullanıma sunulduBugün, 22:24Commell, Core Ultra 7 366H işlemcili kompakt anakartını tanıttıCommell, Core Ultra 7 366H işlemcili kompakt anakartını tanıttıBugün, 21:52Apple, Hindistan'da dört yıllık aranın ardından banka kartı ile ödemeleri yeniden başlattıApple, Hindistan'da dört yıllık aranın ardından banka kartı ile ödemeleri yeniden başlattıBugün, 21:30OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçiOnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçiBugün, 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi