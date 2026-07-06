Belkin, entegre kablolu ve 45W gücünde yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttı

Aksesuar üretiminde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Belkin, yeni kompakt ve yüksek güçlü taşınabilir şarj cihazını (power bank) tanıttı. Cihaz, sadece kapasitesiyle değil, aynı zamanda modern akıllı telefonlar ve tabletler için gerekli olan hızlı şarj yeteneğiyle de öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, gövdesine entegre edilmiş USB-C kablosudur. Bu, kullanıcıların yanlarında ekstra kablo taşıma zorunluluğundan kurtulmalarını sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, bu cihaz şimdilik Çin pazarında 269 yuan (yaklaşık 35 ABD doları) fiyatla satışa sunuldu.

Batarya kapasitesi 10 000 mAh değerindedir. Bu kapasite, modern iPhone veya Samsung amiral gemisi modellerini en az iki kez tam şarj etmek için yeterlidir. Cihazın maksimum çıkış gücü 45W olup, bu sayede sadece akıllı telefonları değil, MacBook Air gibi düşük enerji tüketen dizüstü bilgisayarları da şarj edebilmektedir.

Teknik özellikler ve arayüzler

Belkin mühendisleri cihazı üç bağlantı noktasıyla donattı. Entegre USB-C kablosu 45W güç sağlayabilirken, gövdedeki harici USB-C portu da aynı gücü desteklemektedir. Eski nesil cihazlar için ise 18W gücünde bir USB-A portu mevcuttur. Bu, aynı anda birden fazla cihazı şarj etmeye olanak tanır.

Cihazın yan tarafında özel bir dijital ekran yer almaktadır. Bu ekran, kullanıcıya bataryanın kalan şarj seviyesini yüzde bazında net bir şekilde gösterir. Bu, geleneksel LED göstergelerden çok daha kullanışlı ve hassas bir çözümdür.

Tasarım konusunda şirket, klasik ve modern bir tarzı tercih etti. Yeni model; siyah (Black), mavi (Blue) ve kum (Sand) olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Kompakt boyutları sayesinde günlük kullanım ve seyahatler için oldukça kullanışlı bir aksesuar olması bekleniyor.

Belkin ürünleri, kaliteli ve güvenilir premium aksesuarlar olarak bilinmektedir. Bu yeni modelin de kısa süre içinde yerel perakendecilerde ve çevrimiçi mağazalarda yerini alması muhtemeldir. Yüksek güç ve entegre kablo kombinasyonu, onu rakiplerinden belirgin şekilde ayırıyor.