Kırgız-Özbek sınırında ses getiren operasyon: Silah sesleri ve toplu tutuklamalar

·99·Dünya
Kırgız-Özbek sınırında ses getiren operasyon: Silah sesleri ve toplu tutuklamalar

5 Temmuz akşamı Kırgız-Özbek sınırındaki en büyük kontrol noktalarında, aksiyon filmlerini aratmayan olaylar yaşandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Batken Bölge Müdürlüğü ekipleri, "Alfa" özel kuvvetleri ile birlikte "Kadamjay-avtoyol" ve "Çeçme-avtoyol" sınır kapılarında geniş çaplı bir yolsuzlukla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.

Sınır kapısında çatışma: Özel kuvvetlere ateş açıldı

Yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanan sınır, gümrük ve veterinerlik hizmeti çalışanlarının gözaltına alınma süreci beklenmedik bir çatışmayla başladı. Özel kuvvetler "Kadamjay-avtoyol" noktasına giriş yaptığı sırada, bariyerde nöbet tutan bir asker aniden onlara ateş açtı.

Bunun yanı sıra başka bir askeri personel havaya uyarı ateşi açtı. Şu anda bu silah kullanımının yasallığı ve gerçek nedenleri askeri savcılık tarafından soruşturulmaktadır.

Ele geçirilen milyonlar ve video kanıtları

Operasyon sırasında şüphelilerden büyük miktarda nakit para ve suç delilleri ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre paralar şu şekilde dağıtılmıştı:

  • Sınır muhafızlarından: 38,5 bin Kırgız somu ve 5 milyon 484 bin Özbek somu ele geçirildi. Ayrıca hizmet aracının (JAC-3202) bagajında 200 bin Özbek somu daha bulundu. Sürücü, bu paraların koltuk kılıfı almak için ayrıldığını iddia etti.

  • Gümrük çalışanlarından: 100 bin Kırgız somu ve ABD doları cinsinden para ele geçirildi (döviz miktarının tam tutarı henüz netleştiriliyor).

  • "Çeçme-avtoyol" noktasında: İki çalışanın yolculardan yasa dışı yollarla para aldığı anlar doğrudan güvenlik kameralarına yansıdı.

Toplu tutuklamalar ve sınırda kriz

Operasyon sonucunda toplam 27 askeri personel (Çeçme'den 11, Kadamjay'dan 16 kişi) soruşturma için GKNB müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan askerlerden iki adet AK-74 tüfeği ve 60 adet mühimmat ele geçirildi.

Soruşturma nedeniyle her iki sınır kapısı da faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Bu durum iki ülke sınırında beklenmedik büyük bir trafik ve lojistik krize yol açtı.

Sınırda son durum: Kapıların kapalı olduğu sırada sınır bölgesinde yaklaşık 3 bin yolcu ile 400'den fazla binek ve yük aracı kuyrukta bekledi. Durumun istikrara kavuşmasıyla "Kadamjay-avtoyol" noktasında geçişler yeniden başladı.

Kırgızistan GKNB, silahların da kullanıldığı bu ses getiren operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olay yerinden gelen bilgiler, sınır sistemindeki yolsuzlukla mücadelenin oldukça sert ve tavizsiz bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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