Portekiz ve İspanya maçını bizimle canlı takip edin

·1·Spor
Portekiz ve İspanya maçını bizimle canlı takip edin

Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Portekiz ile İspanya arasındaki karşılaşmayı Zamin.uz sitesi üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Mücadele 7 Temmuz günü saat 00:00'da başlayacak. Karşılaşma boyunca goller, tehlikeli ataklar, oyuncu değişiklikleri, sarı ve kırmızı kartlar ile hakem kararları anlık olarak aktarılacaktır.

Portekiz kadrosunda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve João Félix sahada olacak. İspanya ise Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Rodri'ye güveniyor.

Maçı canlı izleme imkanı olmayan taraftarlar, oyunun detaylarını Zamin.uz sitesinden dakika dakika takip edebilirler.

PortekizİspanyaCristiano RonaldoLamine YamalZamin.uzCanlı Anlatım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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