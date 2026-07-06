Portekiz ve İspanya son 16 turu için ilk 11'lerini açıkladı

Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ve İspanya karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 7 Temmuz günü saat 00:00'da başlayacak. Her iki takım da 4-2-3-1 taktik dizilişini tercih etti. Portekiz hücumuna Cristiano Ronaldo liderlik ederken, İspanya kadrosunda Lamine Yamal, Dani Olmo ve Mikel Oyarzabal ilk 11'de yer alıyor.

Portekiz kalesini Diogo Costa koruyacak. Savunma hattında Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias ve Joao Cancelo görev yapacak.

Orta sahada Joao Neves ve Pedro Neto'ya güveniliyor. Onların önünde Bruno Fernandes, Vitinha ve Joao Felix oynayacak. Hücum merkezinde ise Cristiano Ronaldo sahaya çıkacak.

İspanya'da kaleci Unai Simon ilk 11'de. Savunmayı Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte ve Marc Cucurella oluşturacak.

Rodri ve Alex Baena orta sahada görev yapacak. Lamine Yamal, Pedri ve Dani Olmo hücumları organize edecek. İleri uçta ise Mikel Oyarzabal oynayacak.

İlk 11'ler

Portekiz: Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Alex Baena, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal.