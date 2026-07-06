Telefon Devrimi: Nokia'dan Yapay Zeka Destekli 4 Yeni Cihaz!

Akıllı telefonların dünyayı ele geçirdiği bir çağda tuşlu telefonların tarihe karıştığını mı düşünüyordunuz? Asla! Sevilen Nokia markası altında telefon üretimi yapan HMD şirketi herkesi şaşırtarak aynı anda dört yeni tuşlu modeli tanıttı: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) ve Nokia 235 4G (2nd Edition).

İşin en ilginç yanı, bunların sadece basit "fenerli" telefonlar olmaması. İçlerine gerçek bir yapay zeka (AI) asistanı yerleştirilmiş!

Tuşlu telefonda yapay zeka mı? Evet, bu gerçek!

Yeni modellerin ana özelliği, klavyede AI asistanını çalıştıran özel bir tuşun bulunmasıdır. Bu sesli asistan aşağıdaki basit ve faydalı komutları kolayca yerine getirebilir:

Feneri açmak ve kamerayı başlatmak;

Alarm ve önemli hatırlatıcılar kurmak;

İstenen kişiyi aramak;

Merak ettiğiniz basit soruları yanıtlamak.

Önemli bilgi: HMD şirketi bu yapay zeka hizmetini ilk 180 gün (yarım yıl) boyunca tamamen ücretsiz sunuyor. Bu deneme süresi sona erdikten sonra, AI asistanını kullanmak için ücretli abonelik gerekecektir.

Modeller arasındaki fark nedir? (Karşılaştırma)

Dört yeni model birbirinden ekran boyutu ve kamera kalitesi ile ayrılıyor. Kolaylık olması açısından bunları tabloda karşılaştıralım:

Model adı Ekran boyutu Kamera modülü Nokia 200 4G 2,4 inç Modele göre VGA veya 2 Mp Nokia 210 4G 2,4 inç Modele göre VGA veya 2 Mp Nokia 215 4G (2nd Edition) 2,8 inç Modele göre VGA veya 2 Mp Nokia 235 4G (2nd Edition) 2,8 inç Modele göre VGA veya 2 Mp

Modern imkanlar ve geleneksel kalite

Yeni cihazlar klasik bir görünüme sahip olsa da, iç donanımları oldukça modernleşmiş durumda. Dört modelin tamamı şu ortak avantajlara sahip:

4G ağı: Yüksek kaliteli ve hızlı bağlantı sağlanır.

USB Type-C portu: Artık eski şarj cihazlarını aramanıza gerek yok, modern kablolar uyumludur.

S30+ işletim sistemi: Telefonların hızlı ve takılmadan çalışmasını sağlar.

Xpress Chat hizmeti: Görüntülü görüşme yapma ve sesli mesaj gönderme imkanı sunar.

Uzun ömürlü pil ve Radyo: Telefonların şarjı çok uzun süre dayanır. Ayrıca geleneksel FM radyo da mevcuttur (sadece Nokia 200 4G modeli hariç; onda radyo yoktur).

Bu telefonlar kimler için?

Tuşlu telefonlara yapay zeka entegre etmek, HMD şirketinin son dönemdeki en sıra dışı ve ilginç kararlarından biri oldu. Şirkete göre bu yeni özellikler, büyük ve karmaşık akıllı telefonlara ihtiyaç duymayan ancak modern dijital imkanlardan geri kalmak istemeyen kullanıcılar için telefon kullanımını daha rahat ve keyifli hale getiriyor.