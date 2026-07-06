Ukrayna, Omsk'taki büyük petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarındaki stratejik öneme sahip Omsk petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu. Tesis, Ukrayna devlet sınırından yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, saldırının ardından rafineri sahasında yangın çıktı ve verilen hasarın boyutu henüz belirleniyor.

İlk kez vurulduğu belirtiliyor

Omsk petrol rafinerisinin, Rusya'daki en büyük benzin üreticisi tesislerden biri olduğu kaydediliyor.

Ukrayna tarafı, bu rafinerinin daha önce insansız hava araçlarıyla vurulduğuna dair bir kayıt bulunmadığını belirtti. Bu nedenle söz konusu saldırı, mesafesi ve hedefin önemi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rafinerinin kapasitesi 21 milyon tonu aşıyor

Omsk Petrol Rafinerisi, Rusya'daki en yüksek kapasiteli petrol işleme tesislerinden biri olup yıllık kapasitesi 21 milyon tonun üzerindedir.

Rafineride petrol işleme derinliği yaklaşık yüzde 99'dur. Tesis, geniş bir yelpazede yakıt, yağ ve petrokimya ürünleri üretmektedir.

Tesiste hangi ürünler üretiliyor?

Omsk rafinerisinde aşağıdaki ürünler üretilmektedir:

AI-92, AI-95 ve G-Drive 100 benzinleri;

Euro-5 sınıfı dizel yakıt;

TS-1 ve RT marka havacılık keroseni;

benzen, paraksilen ve ortoksilen;

motor ve endüstriyel yağlar;

teknik karbon üretimi için hammadde.

Ukrayna tarafı, rafineride üretilen yakıtın bir kısmının Rus ordusunun ikmalinde de kullanıldığını vurguladı.

Ana ünitelerden biri hasar görmüş olabilir

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ilk bilgilere dayanarak saldırı sonucunda ELOU-AVT-11 birincil petrol işleme ünitesinin hasar görmüş olabileceğini bildirdi.

Bu ünitenin proje kapasitesi yıllık 8,4 milyon tondur.

Hasarın boyutu henüz net değil

Saldırıdan sonra tesis sahasında yangın çıktığı belirtiliyor. Ancak üretim sürecinin ne kadar aksadığı ve rafineri faaliyetlerini nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.

Rus tarafı, söz konusu saldırı ve verilen hasar hakkında henüz detaylı bir resmi açıklama yapmadı.