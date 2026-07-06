2026 Dünya Kupası'nda büyük kriz: Infantino'yu tahtından indirmek istiyorlar

Dünya Kupası eleme turları tüm hızıyla devam ederken, saha içindeki mücadelelerden ziyade perde arkasındaki "büyük oyunlar" futbol dünyasını sarsıyor. Odak noktasında ise ABD milli takımı forveti Folarin Balogun ve FIFA Başkanı Gianni Infantino var!

Büyük krize yol açan olaylar silsilesini taraftarların anlayabileceği basit bir dille açıklıyoruz.

Sorun ne? Piyasayı bozan "kırmızı kart"

ABD milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Bosna-Hersek ile karşılaştı ve takımın forveti Folarin Balogun kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Futbol kurallarına göre, otomatik olarak bir sonraki maç olan Belçika ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kaçırması gerekiyordu.

Ancak FIFA beklenmedik ve inanılmaz bir karar aldı: Balogun'un cezası bir yıl ertelendi! Yani oyuncu, Belçika'ya karşı oynanacak kritik maçta sahaya çıkabilecek.

Beyaz Saray'ın müdahalesi ve Donald Trump faktörü

Peki, FIFA neden bu kadar riskli ve adaletsiz bir karara imza attı? İçeriden gelen bilgiler, durumun temelinde büyük bir siyasetin yattığını gösteriyor.

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, ABD yönetimi (Beyaz Saray) kendi oyuncusunu kurtarmak için doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçti.

Bir diğer ünlü gazeteci Romain Molina ise bunu açıkça «Donald Trump'a yaranmak için alınmış bir karar» olarak nitelendirdi. Ev sahibi ülkenin yıldızının, turnuvanın en kritik aşamasında sahada olması için kuralların çiğnenmesi futbol kamuoyunu öfkelendirdi.

UEFA'dan sert açıklama: "Kırmızı çizgi aşıldı!"

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bu duruma sessiz kalamadı ve FIFA'ya karşı savaş ilan etti. Kurum, resmi bir basın bülteni yayınlayarak durumu şöyle değerlendirdi:

«Balogun'a gösterilen kırmızı kart sonrası uygulanması gereken otomatik bir maçlık cezanın bir yıl ertelenmesiyle kırmızı çizgi aşılmıştır. Kuralların koruyucusu olan FIFA, kuralların netliğini garanti edemezse oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve turnuvaya olan güven sarsılır... Bu emsalsiz ve savunulamaz karara karşı güvensizliğimizi bildiriyoruz.»

Futbol efsaneleri ne diyor?

Bu karardan sadece yöneticiler değil, futbolun en tanınmış isimleri de şokta:

Sepp Blatter (Eski FIFA Başkanı): «Eğer ABD Başkanı, kurum başkanının işlerine karışır ve bir oyuncunun cezası aniden kaldırılırsa şu soru doğar: Nereye gidiyorsun FIFA?»

Jürgen Klopp (Almanya milli takımının müstakbel teknik direktörü): «Futbol onların değil, bizim oyunumuz! Futboldan hiçbir şey anlamayan bu iki adam (Trump ve Infantino) böyle meseleleri çözmemeli. Bu net bir kırmızı karttı, iki farklı görüş olamaz. Kural herkes için kuraldır!»

Wayne Rooney (İngiltere milli takımının eski forveti): «Infantino bu kararı için utanmalı. Burada spor prensipleri şüphe altında kalıyor. Eğer ABD'nin rakibi (Belçika) olsaydım, öfkeden patlardım!»

Darbe planı: 2027'de Infantino tahtı bırakacak mı?

Bu kriz, dünya futbolu yöneticileri için bardağı taşıran son damla oldu. Infantino 2016'da FIFA'nın başına gelmiş, 2019 ve 2023 yıllarında ise rakipsiz bir şekilde seçilmişti.

Şimdi ise durum değişti. Gazeteci Romain Molina'nın haberine göre, sadece Avrupa (UEFA) değil, diğer kıtaların futbol federasyonları da Infantino'nun bu "oyunlarından" bıkmış durumda. Onlar 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimleri için güçlü bir alternatif aday hazırlamaya başladılar. Amaç tek: Gianni Infantino'yu Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başından uzaklaştırmak!

Büyük ihtimalle 2026 Dünya Kupası maçları sona erdiğinde, futbol siyasetinde gerçek bir "kanlı" savaş başlayacak. Spor prensipleri siyasi çıkarların önüne geçebilecek mi, bunu zaman gösterecek.