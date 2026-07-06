Google kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, gizlilik politikasında yaptığı son değişikliklerle kullanıcıların fotoğraf, video ve ses kayıtları dahil olmak üzere kişisel verilerini yapay zeka (AI) modellerini geliştirmek için toplamaya başladı. Bu güncelleme, şirketin hizmetlerini kullanan milyonlarca insanın dijital izlerinin artık sinir ağlarını eğitmek için kullanılacağı anlamına geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Haziran ayında kullanıcılara gönderilen e-postalarla duyurulan bu değişiklikler, başlangıçta sadece önerileri kişiselleştirme ve geçmişi yönetme kolaylığı olarak sunulmuştu. Ancak ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının analizlerine göre Google, aslında kullanıcıları verilerini AI eğitimleri için sağlamaya dolaylı yoldan ikna etti. Artık Google Search hizmetlerine yüklenen her türlü medya dosyası, kullanıcı ayarları manuel olarak değiştirmediği sürece sistem tarafından işleniyor.

Yeni kurallar sadece arama motorunu değil, Google'ın diğer popüler servislerini de kapsıyor. Bunlar arasında Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate ve Google News yer alıyor. Örneğin, Google Lens aracılığıyla bir nesnenin fotoğrafını çekip aratırsanız, o fotoğraf AI modellerini eğitmek için saklanabilir. Ayrıca, Google Translate üzerinden telaffuz pratiği yaparsanız, ses kayıtlarınız da şirketin sunucularında eğitim materyali olarak kalır.

Veri toplamanın yeni dönemi

Teknoloji sektöründe şu anda AI hizmetlerini iyileştirmek için her yolla veri toplama yarışı yaşanıyor. Eskiden şirketler ağırlıklı olarak internetteki açık metinleri taramakla (scraping) sınırlıyken, artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler ana kaynak haline geldi. Google, resmi açıklamalarında saklanan medya dosyalarının güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve üretken AI modellerini geliştirmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Şirket belgelerinde, toplanan verilerin sadece algoritmalar tarafından değil, insan uzmanlar (human reviewers) tarafından da incelenebileceği belirtiliyor. Bu durum gizlilik konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Meta gibi diğer devler de benzer yöntemler kullanarak kullanıcıların Instagram ve Facebook'taki fotoğraflarını kendi AI sistemleri için kullanmaya devam ediyor.

Google ekosistemi ülkemizde en yaygın dijital platform olduğu için bu yenilik Özbekistanlı kullanıcılar için de oldukça önemlidir. Kişisel fotoğraflarınızın veya sesinizin AI modellerinin eğitiminde kullanılmasını istemiyorsanız, Google hesabınızdaki "Search Services History" ve "Personalized Recommendations" bölümleri üzerinden bu işlevleri kısıtlamanız veya veri saklama süresini değiştirmeniz gerekmektedir.

Sonuç olarak, modern teknoloji çağında kullanıcılar ücretsiz hizmetler için verileriyle "ödeme yapmaktadır". Google gibi şirketler, AI yarışında liderliği korumak için kişisel gizlilik sınırlarını giderek genişletmektedir.