Google kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullanıyor

·22·Teknoloji
Google kullanıcı verilerini yapay zeka eğitiminde kullanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, gizlilik politikasında yaptığı son değişikliklerle kullanıcıların fotoğraf, video ve ses kayıtları dahil olmak üzere kişisel verilerini yapay zeka (AI) modellerini geliştirmek için toplamaya başladı. Bu güncelleme, şirketin hizmetlerini kullanan milyonlarca insanın dijital izlerinin artık sinir ağlarını eğitmek için kullanılacağı anlamına geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Haziran ayında kullanıcılara gönderilen e-postalarla duyurulan bu değişiklikler, başlangıçta sadece önerileri kişiselleştirme ve geçmişi yönetme kolaylığı olarak sunulmuştu. Ancak ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının analizlerine göre Google, aslında kullanıcıları verilerini AI eğitimleri için sağlamaya dolaylı yoldan ikna etti. Artık Google Search hizmetlerine yüklenen her türlü medya dosyası, kullanıcı ayarları manuel olarak değiştirmediği sürece sistem tarafından işleniyor.

Yeni kurallar sadece arama motorunu değil, Google'ın diğer popüler servislerini de kapsıyor. Bunlar arasında Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate ve Google News yer alıyor. Örneğin, Google Lens aracılığıyla bir nesnenin fotoğrafını çekip aratırsanız, o fotoğraf AI modellerini eğitmek için saklanabilir. Ayrıca, Google Translate üzerinden telaffuz pratiği yaparsanız, ses kayıtlarınız da şirketin sunucularında eğitim materyali olarak kalır.

Veri toplamanın yeni dönemi

Teknoloji sektöründe şu anda AI hizmetlerini iyileştirmek için her yolla veri toplama yarışı yaşanıyor. Eskiden şirketler ağırlıklı olarak internetteki açık metinleri taramakla (scraping) sınırlıyken, artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler ana kaynak haline geldi. Google, resmi açıklamalarında saklanan medya dosyalarının güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve üretken AI modellerini geliştirmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Şirket belgelerinde, toplanan verilerin sadece algoritmalar tarafından değil, insan uzmanlar (human reviewers) tarafından da incelenebileceği belirtiliyor. Bu durum gizlilik konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Meta gibi diğer devler de benzer yöntemler kullanarak kullanıcıların Instagram ve Facebook'taki fotoğraflarını kendi AI sistemleri için kullanmaya devam ediyor.

Google ekosistemi ülkemizde en yaygın dijital platform olduğu için bu yenilik Özbekistanlı kullanıcılar için de oldukça önemlidir. Kişisel fotoğraflarınızın veya sesinizin AI modellerinin eğitiminde kullanılmasını istemiyorsanız, Google hesabınızdaki "Search Services History" ve "Personalized Recommendations" bölümleri üzerinden bu işlevleri kısıtlamanız veya veri saklama süresini değiştirmeniz gerekmektedir.

Sonuç olarak, modern teknoloji çağında kullanıcılar ücretsiz hizmetler için verileriyle "ödeme yapmaktadır". Google gibi şirketler, AI yarışında liderliği korumak için kişisel gizlilik sınırlarını giderek genişletmektedir.

GoogleYapay ZekaGizlilikTeknolojiGoogle Search
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Belkin, entegre kablolu ve 45W gücünde yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttıBelkin, entegre kablolu ve 45W gücünde yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttıBugün, 22:56Telefon Devrimi: Nokia'dan Yapay Zeka Destekli 4 Yeni Cihaz!Telefon Devrimi: Nokia'dan Yapay Zeka Destekli 4 Yeni Cihaz!Bugün, 22:45Yandex Go uygulamasında Troika ulaşım kartlarını yönetme özelliği kullanıma sunulduYandex Go uygulamasında Troika ulaşım kartlarını yönetme özelliği kullanıma sunulduBugün, 22:24Commell, Core Ultra 7 366H işlemcili kompakt anakartını tanıttıCommell, Core Ultra 7 366H işlemcili kompakt anakartını tanıttıBugün, 21:52Apple, Hindistan'da dört yıllık aranın ardından banka kartı ile ödemeleri yeniden başlattıApple, Hindistan'da dört yıllık aranın ardından banka kartı ile ödemeleri yeniden başlattıBugün, 21:30OnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçiOnePlus Avrupa pazarından çekiliyor mu: Kullanıcılar garanti hizmetlerinden şikayetçiBugün, 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi