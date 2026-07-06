Yandex Go uygulamasında Troika ulaşım kartlarını yönetme özelliği kullanıma sunuldu

Yandex Go ekibi, hizmet ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez, Moskova ulaşım sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Troika kartının özel tasarımlı bir versiyonunu tanıttı. Artık kullanıcılar, bu ulaşım kartını doğrudan Yandex Go mobil uygulamasına bağlayabilir ve bakiyesini uzaktan takip edebilirler. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni özelliğin kullanıma sunulması, yolcular için önemli kolaylıklar sağlıyor. Özellikle uygulamanın "Ulaşım" bölümü üzerinden karttaki güncel bakiyeyi görme imkanı getirildi. Bunun için kullanıcının 10 haneli kart numarasını sisteme girmesi yeterli. ixbt.com'un verilerine göre bu entegrasyon, sadece bakiye sorgulamayı değil, aynı zamanda hesabı anında doldurmayı da mümkün kılıyor.

Ödeme sistemi ve tarife yönetimi

Kart bakiyesini doldurma işlemi, Yandex Go profiline bağlı herhangi bir banka kartı üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, bakiyeyi fiziksel karta aktarmak için metro turnikesine veya kara ulaşımındaki validatöre okutmak gerekiyor. Bu yöntem, gişelerde sıra bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Ayrıca uygulama üzerinden çeşitli süreli biletleri de düzenlemek mümkün. Kullanıcılar, mevcut tarifelere göre bir günden bir yıla kadar geçerli abonelikleri seçme imkanına sahip oldular. Bu, toplu taşımayı düzenli kullananlar için finansal açıdan tasarruflu bir çözüm sunuyor.

Gelecek planları ve dijitalleşme

Yandex Go sadece tek bir kartla sınırlı kalmayı planlamıyor. Yakın gelecekte, bir kullanıcı hesabına birden fazla Troika kartı bağlama özelliğinin eklenmesi planlanıyor. Bu, özellikle aile üyelerinin ulaşım masraflarını tek bir yerden yönetmek isteyenler için oldukça faydalı olacak.

Bunun yanı sıra şirket, plastik kartlardan tamamen vazgeçmek üzerinde çalışıyor. Gelecekte sanal ulaşım kartının kullanıma sunulması hedefleniyor. Bu teknoloji sayesinde yolcular, plastik kart olmadan sadece akıllı telefonlarını kullanarak yol ücretini ödeyebilecekler. Şu anda özel tasarımlı Troika kartlarını Yandex Museum ve Yandex Market üzerinden satın almak mümkün.

Özbekistan pazarında da ATTO sistemi aracılığıyla benzer dijital çözümler aktif olarak gelişiyor. Rusya pazarındaki bu yenilik, ulaşım hizmetlerini tek bir süper uygulamaya entegre etmenin küresel bir trend olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu tür kolaylıkların gelecekte diğer bölgelerdeki Yandex hizmetlerinde de uygulanması muhtemeldir.