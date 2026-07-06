Fransa'daki bir müzeden 4 milyon avroluk mücevher çalındı

·37·Dünya
Fransa'daki bir müzeden 4 milyon avroluk mücevher çalındı

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Lalique Müzesi'nde büyük ve ses getiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler müze alanına girerek toplam değeri yaklaşık 4 milyon avroolarak tahmin edilen değerli mücevherleri çaldı. Bu durum France 24 tarafından haberleştirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece Wingen-sur-Moder şehrindeki müzede gerçekleşti. Soruşturma verilerine göre suçlular sabah saat 05:30 civarında binaya girerek doğrudan en değerli mücevherlerin sergilendiği salona yöneldi.

İlk belirlemelere göre müzeden yaklaşık 20 adet nadir mücevher çalındı. Maddi hasar henüz net olarak hesaplanıyor ancak uzmanlar değerinin birkaç milyon avro, muhtemelen 4 milyon avrocivarında olduğunu belirtiyor.

Sergide inci ve meyve süslemeleriyle bezeli iki altın taç duruyor.

Olayın ardından müze yönetimi, güvenliği sağlamak ve incelemeleri yürütmek amacıyla müzeyi birkaç günlüğüne kapatma kararı aldı.

Bilgilere göre hırsızlık sırasında güvenlik alarmı devreye girdi. Ancak bölge kontrol edildiğinde olay yerine ilk ulaşan kişi müzenin temizlik görevlisi oldu ve durumu hemen polise bildirdi.

Şu anda kolluk kuvvetleri güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceliyor. Müfettişler, suçluların kimliğini tespit etmek, kaçış rotalarını belirlemek ve çalınan değerli eşyaları bulmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

FransaLalique MüzesiMücevher HırsızlığıAvrupa HaberleriSuç
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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